AMD 下一代锐龙移动平台 CPU“凤凰”搭载 Xilinx AI 引擎，Zen 4、RDNA 3 加持

IT之家 9 月 17 日消息，AMD 已经确认他们的实验室中成功运行了该公司首款配备赛灵思 AI 加速引擎的锐龙“Phoenix” CPU，这也是 AMD 收购赛灵思后的首次应用。

AMD 自适应和嵌入式计算集团总裁在 AI 硬件峰会上证实，他们已经在实验室中运行了下一代 Ryzen CPU，并配备了 Xilinx 的 AI 加速引擎。

这也证实了 AMD Phoenix Point CPU 已经正式流片，不过距离新品上市还有很长一段时间，它们现在还需要在实验室中经过严格的验证过程。

不出意外的话，AMD 预计将在 CES 2023 上展示其用于移动平台的 Phoenix Point CPU，并将采用该公司最近公布的全新命名方式。也就是说，Phoenix Point APU 将作为 AMD Ryzen 7000 移动处理器系列到来。

从之前的情报可知，AMD Phoenix Point APU 系列将同时使用 Zen 4 和 RDNA 3 内核，而且这种 APU 还将支持 LPDDR5 和 PCIe 5 协议，并提供从 35W 到 45W 的产品阵容。

AMD 还指出，笔记本电脑产品可能还将带来 LPDDR5 和 DDR5 以外的内存技术。

IT之家了解到，AMD Ryzen 7000 系列将包括两种移动平台型号：一种是用于高性能笔记本电脑 Dragon Range，另一种是用于轻薄设计的 Phoenix，而后者预计将采用 RDNA3 架构的 iGPU 与 Zen 4 CPU 核心，支持 PCIe 5.0 和 LPDDR5。

根据曝光的规格，Ryzen 7000 系列 APU 似乎搭载将 8 个内核 16 个线程，而且可能还会具有更高的核心数，这应该是 Dragon Range 芯片独有的设计。此外，Phoenix APU 将采用更多 RDNA 3 CU 数量 ，可以带来与 60W RTX 3060 移动版相当的性能。

当然，Phoenix Point APU 也将是 AMD 首款配备 AIE 或 AI 引擎的产品，可实现 AI 任务加速等。

《AMD 新 APU 性能出众：曝 “凤凰”将采用 RDNA3 核显，可战 RTX 3060 笔电独显》