AMD 宣布加入新 PyTorch 基金会，成为创始成员

IT之家 9 月 16 日消息，据 AMD 官方消息，AMD 现已加入新成立的 PyTorch 基金会并成为创始成员。该基金会将作为非营利性 Linux 基金会的一部分，并通过最初由 Meta 创建并支持的机器学习（ML）软件框架 PyTorch 来促进和维持一个开源项目生态系统，以推动人工智能（AI）工具的采用。

AMD 表示，作为创始成员，AMD 与业界其他公司一起，优先考虑促进 PyTorch 活跃社区的持续增长。在 AMD ROCm 开放软件平台、AMD Instinct 加速器、自适应 SoC 和 CPU 等创新技术的支持下，AMD 将通过致力于让最先进的工具、库和其他组件大众化以帮助 PyTorch 基金会，并让所有人都能访问这些 ML 创新。

AMD 数据中心与加速处理副总裁 Brad Mccredie 表示：“开放软件对于推动 HPC、AI 和 ML 研究至关重要，我们准备将我们在开放软件平台和创新方面的丰富经验带到 PyTorch 基金会中。从研究实验室中的百亿亿次级超级计算机到展示 HPC 和 AI / ML 的主要云部署，AMD Instinct 加速器和 ROCm 软件平台正在为世界各地的 HPC 和 ML 站点提供动力。携手基金会其他成员，我们将支持并加速那些能对世界产生巨大影响的科学和研究。”