联想推出 ThinkPad P16 2022 移动工作站：最高搭载 i9-12900HX，预装 Win11

IT之家 9 月 17 日消息，联想上个月在海外市场发布了新款 ThinkPad P16 专业移动图形工作站，现在在联想已经在国内官网上架了这款产品，企业购机型 16999 元起步，搭载 12 代酷睿 HX 系列处理器，采用 16 英寸 16:10 WUXGA 大屏。

i7-12800HX / 16GB / 512G SSD / RTX A1000 专业显卡 / FHD+ 屏 300nit 防眩光 100% sRGB Win11 家庭版 16999 元

i7-12800HX / 16GB / 1TB SSD / RTX A3000 专业显卡 /2.5K 屏 400nit 防眩光 100% sRGB Win11 家庭版 24599 元

i9-12950HX / 16G+16G / 1TB SSD / RTX A2000 专业卡 /4K 屏 HDR400 杜比视界 600nit 防眩光 100% Adobe RGB 色域 Win11 专业版 28599 元

联想新款 ThinkPad P16 搭载了 12 代酷睿 HX（55W）系列处理器，海外版本可选 12 核 i5-12600HX，而国内版本只有 16 核的 i7-12800HX 或 i9 可选，整机性能释放可达 170W，支持开启 ECC 错误检查和纠正技术。

此外，这款机型在产品详情中显示可选 4GB 显存的 RTX A1000 到 16GB 显存的 RTX A5500，但国内上架的似乎只有这三款显卡，主板芯片组则为 WM690，最高支持 128GB DDR5 内存，四插槽，支持安装 8TB PCIe 4.0 SSD，双盘位。

外观方面，新款 ThinkPad P16 后方散热处采用了红色线条设计，以彰显其强大的性能实力。在新款 ThinkPad P16 的 A 面和 C 面，都拥有 ThinkPad 的 LOGO，并且在键盘上拥有其标志性的小红点，配备了由 TrackPoint 小红帽及三键组合而成的光标操控技术。

IT之家了解到，新款 ThinkPad P16 支持 180° 开合，整机尺寸为 364 x 266 x 30.23 mm，重 2.95 kg 起，配备 1080p 摄像头，支持指纹识别，接口包括 HDMI 2.1、雷电 4、USB 3.2 Gen1、USB 3.2-C Gen2、SD 读卡器、3.5mm 耳机孔等，通过 ISV 专业软件认证，支持杜比视界、杜比全景声。