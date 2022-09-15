大众成立“新移动出行”部门，专注电动汽车和数字化领域

IT之家 9 月 15 日消息，随着电动汽车整个行业的不断发展，许多传统车企都开始积极投资电动汽车的研发，并推出了自家的电动汽车。昨日，大众汽车集团公布了新的人员任命，进一步提高了对电动汽车的重视程度。

据大众官网公布的信息，大众乘用车业务正在进行重组，大众将成立名为“新移动出行（New Mobility）”的新部门，该部门主要负责电动汽车和数字化两大领域。同时，大众任命开发主管托马斯・乌尔布里希（Thomas Ulbrich）为新部门负责人，他将负责大众目前的 ID.系列电动汽车和未来的电动车型，包括大众品牌即将在 Trinity 项目下开发的纯电动自动驾驶汽车。

大众乘用车品牌管理董事会主席兼量产品牌集团业务负责人施文韬（Thomas Schäfer）表示，随着新部门的成立，大众集团将电动汽车和软件开发两大战略领域结合在一起，这有利于加快大众集团创新的速度。

据IT之家此前报道，今年 7 月 22 日，大众集团解雇了其 CEO 赫伯特・迪斯 (Herbert Diess)，新任 CEO 为大众集团保时捷 CEO 奥利弗・布鲁姆（Oliver Blume）。布鲁姆在上任第一天就对其前任的电动汽车战略表示了支持，但他同时也表示，传统的内燃机引擎也可以在减少汽车温室气体排放中发挥作用。