澳大利亚研究团队研制新款高速电动马达，可减少成本并增加电动汽车续航能力

IT之家 9 月 15 日消息，随着电动汽车行业的不断发展，电动汽车所用的电动马达等相关技术也在不断进步。由于市场原材料的紧缺，许多厂商开始研制更快的电动汽车驱动马达，这主要是因为驱动马达转速越快，越能减小马达体积，这有利于减少原材料的消耗。

据 newsroom 报道，澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）的研究团队近日研制了一款全新的高速电动马达，该马达可实现每分钟 10 万转的速度。研究人员表示，这款新型电动马达所实现的最大功率和转速超过了现有的层压式永磁同步电机（Interior Permanent Magnet Synchronous Motor），使其成为成为世界上用商业化层压材料建造的最快的层压式永磁同步电机。

该团队的 Guoyu Chu 博士表示，电动汽车的发展趋势就是搭载转速更快的马达，随着马达转速提高，马达的重量可以进一步减轻，所消耗的能量也更少。因此，这有利于提升减少成本，提高电动汽车续航能力。他表示，该新型马达已经达到了每分钟 10 万转，峰值功率密度约为每公斤 7 千瓦。

Chu 博士表示，该电动马达系统拥有扩展性，并且可以调整功率和速度，如果想要调整该电动马达以适应特斯拉电动汽车，大约需要 6-12 个月。

IT之家了解到，马达的输出功率由扭矩和转速的乘积决定，在输出功率不变的情况下，转速越高，马达的扭矩就越小。而扭矩则可以分为马达的半径和施加于马达的力，在施加于马达的力不变的情况下，扭矩越小，马达的半径就越小，马达也就可以变得更小。