工信部：将加快推广甲醇汽车，提高社会认可度

IT之家 9 月 17 日消息，随着电动汽车行业的发展，整个新能源汽车领域都在不断进步。昨日，工业和信息化部公布了对十三届全国人大五次会议第 2276 号建议的答复，提及了甲醇汽车。

该答复指出，发展甲醇经济对于实现能源多元化、保障能源供给，推动区域经济发展具有重要意义。下一步，工信部将围绕推广甲醇汽车、支持甲醇汽车产业发展、探索绿色甲醇汽车新模式等方面，加大工作力度，推动甲醇经济发展。具体来说，共分为以下四个方面：

加快推广甲醇汽车。总结甲醇汽车试点地区取得的好经验、好做法，加大宣传推广力度， 提高社会对甲醇汽车的认可度 。支持晋中市等试点地区因地制宜、 进一步加快推广甲醇乘用车、甲醇重卡等商用车 。

持续支持甲醇汽车产业发展。推动提升甲醇汽车技术创新能力，提高技术装备水平，更新完善配套标准，健全甲醇汽车全产业链技术能力。鼓励企业面向消费者需求，在不突破现有产能的基础上，优化产品结构，实现产品多元化，为消费者提供更多选择， 促进私家车领域的推广 。

探索“绿色甲醇 + 甲醇汽车”新模式。推动落实《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，鼓励石化化工企业合理有序开发利用“绿氢”。鼓励晋中市发挥煤化工产业基础优势，推进煤化工与“绿氢”“绿电”等产业耦合发展，加快实现绿色甲醇规模化生产。 支持推广甲醇汽车 ，探索交通运输领域降碳的绿色甲醇汽车新方案。

推动研究双挂车标准。密切跟踪全国汽车标准化技术委员会开展的双挂车标准前期研究进展，结合产业发展需求，适时推进相关标准制修订。

据IT之家此前报道，9 月 1 日，吉利控股集团董事长李书福在 2022 年太原能源低碳发展论坛上表示，吉利今年推出了全球首款甲醇混动轿车 —— 第 4 代帝豪醇电混动轿车。该车型搭载了甲醇混合动力系统，拥有 41.5% 的发动机热效率以及 40% 节能率，百公里醇耗低至 9.2L 左右，相当于燃油车百公里油耗 3 升左右，每公里花费不到 0.3 元。