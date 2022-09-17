首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

英特尔展示锐炫 A770 限定版内部结构：4 处 RGB 灯，4 热管散热

2022/9/17 14:44:39 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：
感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 9 月 17 日消息，英特尔将在不久后推出锐炫 A770 限定版显卡，现在这款显卡的内部设计图已经放出。

据介绍，英特尔锐炫 A770 搭载了 ACM-G10 GPU 与 16GB 的 GDDR6 显存。散热方面，这款显卡采用了双风扇设计，铜制 VC 均热板覆盖 GPU 和显存，配备了四根 10 毫米热管

设计方面，这款显卡的风扇、轮廓、背面以及 Logo 都支持 RGB 灯效

PCB 方面，这款显卡采用了 6 VRM 供电，通过 PCIe4.0* 16 连接，配备 8+6pin 供电接口，输出接口包括 DP 2.0 和 HDMI 2.1。

IT之家了解到，英特尔现已公布即将上市的锐炫 A770 和 A750 的参数信息：

英特尔旗舰显卡锐炫 A770 限定版采用了 32 个 Xe 核心，标注的 GPU 频率为 2100MHz，但通过电压曲线修改和功率限制调整，可以达到 2.7 GHz 的稳定频率。其他方面，这款显卡的搭载 16GB 17.5Gbps 256bit GDDR6 显存，TDP 为 225W

次旗舰显卡锐炫 A750 限定版采用了 28 个 Xe 核心，标注的 GPU 频率 2050MHz，配备 8GB 16Gbps 256bit GDDR6 显存，TDP 225W。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔显卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用