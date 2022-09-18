微软 Surface Pro 9 通过 FCC 认证：搭载 ARM 处理器，支持 5G

IT之家 9 月 18 日消息，根据此前的爆料，微软正在开发 Surface Pro 9 二合一设备，有望在年内发布，且同时提供英特尔和 ARM 版本。

近日，微软新的 4G 和 5G“便携式计算设备”出现在美国 FCC 清单 C3K1997 中，预计就是搭载骁龙处理器的 Surface Pro 9。

FCC 清单中包含在“平板电脑模式”下测试的设备的许多引用，显示内置 5G 连接、蓝牙 5，并提供 Wi-Fi 6。“该设备包含以下功能：850/1900 GSM / GPRS / EDGE、850/1900 WCDMA / HSPA、Multi-频段 LTE、多频段 5G NR、802.11b / g / n / ax WLAN、802.11a / n / ac / ax UNII (5GHz)、蓝牙 (1x, EDR, LE)。”

此外，根据这份 FCC 文件，Surface Pro 9 将配备 ARM 处理器。该文件包括对高通 Smart Transmit 3.0 的引用，该技术旨在扩大 5G 覆盖范围并提高上行链路速度。

IT之家此前报道，来自 Windows Central 的 Zac Bowden 援引他在微软内部的消息来源透露，微软计划将搭载英特尔处理器的 Surface Pro 和搭载 ARM 处理器的 Surface Pro X 合并到一个设备系列中。

此外，微软新款 Surface Pro X 出现在了 Geekbench 跑分平台上，确认搭载骁龙 8cx Gen3 处理器，配备 16GB 内存，单核跑分 1005 分，多核 5574 分。

另据爆料者 Rich 'Rose Gold' Woods 的说法，Surface Pro 9 将采用微软 SQ3 芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于 Snapdragon 8cx Gen 3 定制。微软 SQ3 芯片的 CPU 和 GPU 时钟频率可能略有不同，但除此之外，SoC 将与高通的芯片有大部分相似之处。