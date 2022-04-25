微软新款 Surface Pro X 曝光，搭载骁龙 8cx Gen3

IT之家 4 月 25 日消息，据 BBC Tech Update 消息，微软新款 Surface Pro X 出现在了 Geekbench 跑分平台上，确认搭载骁龙 8cx Gen3 处理器。

如上图所示，这款设备的 ID 为“OEMVL OEMVL”，外媒称这种命名方案之前已被微软用于 Surface Pro 系列、Surface Laptop、Surface Book 甚至 Surface Go，因此基本可以认定这就是 Surface Pro X 的 2022 款。

新款 Surface Pro X 配备骁龙 8cx Gen3 处理器，搭载 16GB 内存，单核跑分 1005 分，多核 5574 分，该分数稍低于之前曝光的 ThinkPad X13s 的跑分（1110，5736），不及英特尔最新的 i5-1235U 处理器，更不及苹果的 M1 芯片。

▲ i5-1235U 处理器跑分

▲ M1 芯片跑分

IT之家曾报道，去年 9 月， 微软发布了 Surface Pro X ，采用了基于高通骁龙 8cx Gen 2 处理器的定制微软 SQ2 处理器。微软还宣布了对 Windows 11 ARM 的一些改进：包括支持 64 位插件的优化版 Office，以及对 x86 和 x64 模拟的全面支持。