IC Insights：今年全球 CMOS 图像传感器市场将出现 13 年来首次下滑，销售额降至 186 亿美元

IT之家 9 月 16 日消息，随着智能手机市场的萎缩，手机相关的零部件销量都在下降。据分析机构 IC Insights 今日发布的报告，由于手机销量下滑、手机摄像头增长缓慢以及全球经济疲软，今年全球 CMOS 图像传感器（CIS）市场将出现 13 年来的首次下滑。

该报告指出，在经过 2020 年 4% 和 2021 年 5% 的微弱增长后，2022 年，全球 CMOS 图像传感器市场将从去年的 201 亿美元下降至 186 亿美元（约 1300.14 亿元人民币），降低 7%。同时，分析机构 IC Insights 预测到，2023 年，全球 CMOS 图像传感器市场将增长 4%，恢复至 193 亿美元。未来几年，CMOS 图像传感器市场将保持增长，并在 2026 年达到 269 亿美元。

该报告指出，在 2021 年，索尼牢牢占据了 CMOS 图像传感器市场的第一位，占比约为 43%。在索尼 2022 财年第一季度（2022 年 4 月 1 日～2022 年 6 月 30 日）中，索尼图像传感器的美元营收环比下降了 12.4%（按日元计算，则为下降 2%）。索尼认为，其手机和图像传感器的库存过多问题将在 2023 年有所缓解。

目前，近三分之二的 CMOS 图像传感器被用于手机。分析机构 IC Insights 认为，到 2026 年，这一比例将下降至约 45%。造成这一下降的原因除了智能手机增长速度的降低，还有其他设备对摄像头需求的上涨，例如智能汽车、医疗设备等。

据IT之家此前报道，今年 5 月份，索尼半导体业务子公司索尼半导体解决方案的社长清水照士表示，索尼将提高图像传感器主力工厂 —— 长崎工厂 (长崎县谏早市) 的产能。索尼预计，到 2030 年度高级智能手机图像传感器市场将年均扩大约 10%，同时，来自汽车领域的图像传感器需求也将不断增加。