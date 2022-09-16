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《使命召唤：战区 2.0》将于今年 11 月 16 日正式上线，索尼 PS 独占 DLC

2022/9/16 7:39:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 16 日消息，动视今天举行了的 COD  NEXT 发布会。主要内容基本上分为三部分：《使命召唤 19：现代战争 II》将于 10 月登陆主机和 PC，新引入第三人称模式玩法，《使命召唤：战区 2.0》将于 11 月 16 日正式上线，《使命召唤：战区》手游预注册现已开放。

会上，动视放出了一段《使命召唤 19：现代战争 2》多人模式 &《使命召唤：战区 2》的全新预告，展示了展示新动作、模式、辅助道具等，并确认《使命召唤：战区 2》将于今年 11 月 16 日正式上线，同时开启现代战争 2（2022）的第一赛季。

《使命召唤 战区》手游将于 2023 年推出，全平台进度共通，目前安卓用户已可预约，根据预注册人数解锁多层奖励。

值得一提的是，索尼 PlayStation 平台还将在 2023 年 10 月 27 日之前独占《使命召唤：现代战争 2》DLC，包括新干员“鬼”「Oni」和一个高级枪械蓝图。

IT之家了解到，虽然微软准备收购动视暴雪，但 Xbox 业务负责人斯宾塞此前向索尼承诺，《使命召唤》系列游戏仍会在 PS 上存在“数年”时间（超出索尼与动视的现有合同），而且将来的《使命召唤》游戏会在首发当天登陆 PS 平台。

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关键词：索尼微软使命召唤现代战争动视

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