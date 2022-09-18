Facebook 母公司 Meta 上班要先预定办公桌抢位置，员工直呼离大谱

9 月 18 日消息，Facebook 母公司 Meta 最近推出了所谓的“办公桌轮用制度”（Hot desking），以便测试新的办公场所体验。然而，此举招来许多员工吐槽，他们称该制度“太俗”、“与现实完全脱节”。

Meta 通知员工，大多数员工在办公室里不会再有固定位置，而是要在到达办公室之前预订办公桌。这一举措很快就遭到了员工的强烈抗议，他们既反对这项提议本身，也不满该公司推出该举措时给出的“俗气而幼稚”的理由。

在 Meta 内网大量批评性评论中，员工们指责公司“有一种把事情往积极方向推进的强迫症”。一名员工写道：“没人买这种新体验的账。”

当下，Meta 员工与其领导层之间的紧张关系日益加剧，此前领导层已明确宣布，将“稍微加大裁员力度”。

今年 6 月，Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“公司里可能有一群人不应该出现在这里。”他当时宣布，他将致力于“提高期望值，制定更积极的目标”，目的是让公司成为氛围更紧张的工作场所。

这引发了许多员工的强烈反对，他们对公司取消诸多福利待遇感到失望，比如在疫情期间给予的额外假期，并将其称为“Meta Days”。员工们还指责该公司削减成本的措施，并试图给这些措施贴上“新体验”的标签。

要求员工共用办公桌的决定就遭到了这样的质疑。一名员工写道:“我对天发誓，把一个有效的东西换成一个可怕的、不起作用的替代品，并强迫所有人遵循，这真是太糟糕了。”

另一位员工则指责 Meta 领导层“与现实完全脱节”。有些人表示，他们理解公司改变政策和降低成本的努力，但将这些改变称为“新体验显然是不诚实的”，而且似乎把员工当作孩子那样哄骗。他们建议，Meta 应该与减少免费食品和办公设备同样的方式，直截了当地向员工宣布相关变化。

在帖子中，部分员工表示，他们最终会减少来办公室的次数，因为寻找和预订新办公桌，然后在那里安顿下来会带来额外的麻烦。

许多其他公司已经推出了办公桌共享措施，因为混合工作安排意味着，员工每周可能只会有几天时间会坐在办公桌前。

也有些 Meta 员工表示，这些举措推出可能不会遇到太多问题，毕竟许多公司都采取了类似措施，而且推进得比较顺利。

在疫情期间，科技公司始终走在尝试全新工作方式的前沿：Meta 是首批关闭办公室的公司之一，也是后疫情时期首批允许员工继续在家工作的公司之一。而现在许多科技公司都面临着员工的不满，因为它们鼓励员工重返办公室。