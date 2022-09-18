通过安全评估，合杭高铁湖杭段即将开通运营

IT之家 9 月 18 日消息，合杭高铁湖杭段已于 9 月 16 日顺利通过中国国家铁路集团有限公司运营安全评估，即将正式入列长三角高铁网。

官方强调，本次运营安全评估是列车开通前验收工作的最后一个节点，这次安全评估的顺利完成，标志着合杭高铁湖杭段进入全面开通运营倒计时。

此次运营安全评估主要是对合杭高铁湖杭段安全管理、运输组织、规章制度建设、人员配备及培训、设备设施运用及养护维修、安全环境、治安防范、应急预案等运营准备工作进行全面的检查和评估。

IT之家了解到，合杭高铁湖杭段 2019 年年底开工建设，目前已经完成了路基、桥梁、正线铺轨、“四电”和站房工程，于 2022 年 3 月开始静态验收，4 月 28 日开始联调联试，7 月 6 日转入试运行阶段，9 月 5 日顺利通过初步验收。

据介绍，合杭高铁湖杭段是杭州亚运会重要交通保障项目，从既有湖州站引出，经湖州市南太湖新区、吴兴区、德清县，杭州市余杭区、西湖区、富阳区和桐庐县，跨富春江后引入杭黄高铁桐庐站，新建线路长约 137.8 公里，设计时速 350 公里，全线设湖州、德清、杭州西、富阳西、桐庐东、桐庐 6 座车站，其中杭州西、富阳西、桐庐东为新建车站。

合杭高铁湖杭段是打造“轨道上的长三角”的重要节点工程，项目建成通车后，将进一步完善浙江省 1 小时交通圈，优化杭州铁路枢纽客站与过江通道布局，为杭州亚运会交通服务提供强有力的运输保障，对促进沿线经济社会发展具有重要意义。