微软发布 Win10 19044.2075 版本：带来多个新功能，修复巨量 Bug

IT之家 9 月 16 日消息，微软今天向 Windows 预览体验通道推送了 Windows 10 21H2 内部版本 19044.2075（KB5017380) ，主要是修复了几个 Bug，新增五项新功能，与新版 Win11 22000.1041 类似。

此次更新包括以下改进：

我们介绍了让您使用 Azure 活动目录 (AD) 身份验证来使用远程桌面登录 Windows 的功能。然后，您可以使用 Windows Hello 或安全设备，例如快速身份在线 2.0 (FIDO2) 密钥，进行远程登录。它还支持使用条件访问策略。

我们引入了网络认证重定向特性。当你使用远程桌面时，它可以让你在软件和网页上进行身份验证而无需密码。不过，您需要使用 Windows Hello 或安全设备，如快速身份认证 2.0 (FIDO2) 密钥。

在所有任务栏方向上支持新闻和兴趣。无论是顶部、左侧或右侧任务栏都可以正常使用。

新增在任务栏上搜索新闻和感兴趣插件的功能，你可以通过设置 > 个性化 > 任务栏 > 新闻和兴趣进行设置，可以直接右键单击任务栏并选择任务栏设置。

我们在 Microsoft 浏览器和应用程序中默认关闭了传输层安全 (TLS) 1.0 和 1.1。

IT之家了解到，Bug 修复方面与 Win11 发布预览版最新的一次更新内容基本相同。

我们修复了一个问题，如果微软商店没有对应用程序进行签名，则需要重新安装该应用程序。

我们修复了阻止从相同 URL 安装 MSIX 更新的问题。

我们修复了一个阻止从微软商店更新编解码器的问题。

我们修复了一个影响安全密钥缓存凭据和快速身份在线 2.0 (FIDO2) 身份验证的问题。在混合域连接设备上，系统会删除这些缓存的凭据。

我们修复了一个影响网络静态 IP 的问题。该问题会导致静态 IP 配置不一致。因此，NetworkAdapterConfiguration () 偶尔会失败。

我们修复了一个影响桌面窗口管理器 (DWM) 渲染的问题。当您使用某些视频图形驱动程序时，此问题可能导致您的设备在虚拟机设置中停止响应。

我们修正了一个罕见的停止错误，发生在你改变显示模式和多个显示正在使用。

我们修复了一个影响使用 d3d9on12.dll 的图形驱动程序的问题。

我们修正了在会话中强制 IE 模式标签重新加载的问题。

我们修复了一个影响 JavaScript 生成的 url 的问题：URLs。当您在 IE 模式下将这些 url 添加到收藏夹菜单中时，它们不能正常工作。

我们修复了一个影响窗口的问题。打开 IE 模式。

我们修复了在 IE 模式下成功打开浏览器窗口以显示 PDF 文件的问题。之后，在同一窗口内浏览其他 IE 模式的站点会失败。

我们引入了启用和禁用 Microsoft HTML 应用程序 (MSHTA) 文件的组策略。

我们修复了一个影响微软日文输入法编辑器 (IME) 的问题。使用部分第三方虚拟桌面时，文本转换失败。

我们修复了一个影响 App-V 客户端服务的问题。删除 App-V 注册表节点时，服务会泄漏内存。

我们修复了一个问题，如果打印机是网络打印机，则可能更改默认打印机。

我们修复了一个影响 ProjectionManager 的问题。StartProjectingAsync API。这个问题阻止了一些地区连接到 Miracast 水槽。

我们修复了一个影响组策略对象的问题。因此，系统可能会停止工作。

我们修复了一个影响 Windows 安全中心应用控制 (WDAC) 路径规则的问题。

我们修复了一个可能会绕过 WDAC 的 MSHTML 和 ActiveX 规则的问题。

我们修正了导致 WDAC 在审计模式下记录 3091 和 3092 事件的问题。

我们修复了一个影响 Windows 防御器应用程序控制 (WDAC) 的问题。它阻止 WDAC 记录.net 动态代码信任验证失败。

我们修正了一个影响 WDAC 政策的问题。如果您在设备上启用 SecureLaunch，那么 WDAC 策略将不会应用于该设备。

我们修正了 WDAC 策略加载失败时发生的问题。系统将此失败记录为错误，但系统应该将此失败记录为警告。

我们修复了一个影响非 windows 设备的问题。它会阻止这些设备进行身份验证。当用户连接到基于 windows 的远程桌面并使用智能卡进行身份验证时，会出现此问题。

我们修正了一个问题，有时会导致 explorer.exe 在打开时停止工作。

我们修复了一个影响微软日文输入法的问题，当它处于活动状态且输入法模式处于打开状态时。当您使用数字键盘插入破折号 (-) 字符时，IME 会插入错误的破折号。

我们修复了一个影响搜索框渲染的问题。如果使用表模式登录，则无法正确呈现。

我们修正了一个影响 FindNextFileNameW () 函数的问题。它可能会泄漏内存。

我们修复了一个影响机器人复制的问题。当使用 / IS 选项时，Robocopy 无法将文件设置为正确的修改时间。

我们修正了一个影响 cldflt.sys 的问题。当它与 Microsoft OneDrive 一起使用时，会发生停止错误。

我们修复了一个影响 LanmanWorkstation 服务的问题。当您挂载网络驱动器时，它会泄漏内存。40366335 风险等待

我们修复了一个影响漫游用户配置文件的问题。在您登录或注销后，您的一些设置将无法恢复。

我们修复了一个影响 XML Paper Specification (XPS) 查看器的已知问题。这可能会阻止您打开一些非英语语言的 XPS 文件。其中包括一些日文和中文字符编码。此问题影响 XPS 和 Open XPS (OXPS) 文件。