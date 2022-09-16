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微软发布 Win10 19044.2075 版本：带来多个新功能，修复巨量 Bug

2022/9/16 14:04:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 请坐_和放宽Terrence软媒新友2010825华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 16 日消息，微软今天向 Windows 预览体验通道推送了 Windows 10 21H2 内部版本 19044.2075（KB5017380) ，主要是修复了几个 Bug，新增五项新功能，与新版 Win11 22000.1041 类似。

此次更新包括以下改进：

  • 我们在 Microsoft 浏览器和应用程序中默认关闭了传输层安全 (TLS) 1.0 和 1.1。

  • 新增在任务栏上搜索新闻和感兴趣插件的功能，你可以通过设置 > 个性化 > 任务栏 > 新闻和兴趣进行设置，可以直接右键单击任务栏并选择任务栏设置。

  • 在所有任务栏方向上支持新闻和兴趣。无论是顶部、左侧或右侧任务栏都可以正常使用。

  • 我们引入了网络认证重定向特性。当你使用远程桌面时，它可以让你在软件和网页上进行身份验证而无需密码。不过，您需要使用 Windows Hello 或安全设备，如快速身份认证 2.0 (FIDO2) 密钥。

  • 我们介绍了让您使用 Azure 活动目录 (AD) 身份验证来使用远程桌面登录 Windows 的功能。然后，您可以使用 Windows Hello 或安全设备，例如快速身份在线 2.0 (FIDO2) 密钥，进行远程登录。它还支持使用条件访问策略。

IT之家了解到，Bug 修复方面与 Win11 发布预览版最新的一次更新内容基本相同。

  • 我们修复了一个问题，如果微软商店没有对应用程序进行签名，则需要重新安装该应用程序。

  • 我们修复了阻止从相同 URL 安装 MSIX 更新的问题。

  • 我们修复了一个阻止从微软商店更新编解码器的问题。

  • 我们修复了一个影响安全密钥缓存凭据和快速身份在线 2.0 (FIDO2) 身份验证的问题。在混合域连接设备上，系统会删除这些缓存的凭据。

  • 我们修复了一个影响网络静态 IP 的问题。该问题会导致静态 IP 配置不一致。因此，NetworkAdapterConfiguration () 偶尔会失败。

  • 我们修复了一个影响桌面窗口管理器 (DWM) 渲染的问题。当您使用某些视频图形驱动程序时，此问题可能导致您的设备在虚拟机设置中停止响应。

  • 我们修正了一个罕见的停止错误，发生在你改变显示模式和多个显示正在使用。

  • 我们修复了一个影响使用 d3d9on12.dll 的图形驱动程序的问题。

  • 我们修正了在会话中强制 IE 模式标签重新加载的问题。

  • 我们修复了一个影响 JavaScript 生成的 url 的问题：URLs。当您在 IE 模式下将这些 url 添加到收藏夹菜单中时，它们不能正常工作。

  • 我们修复了一个影响窗口的问题。打开 IE 模式。

  • 我们修复了在 IE 模式下成功打开浏览器窗口以显示 PDF 文件的问题。之后，在同一窗口内浏览其他 IE 模式的站点会失败。

  • 我们引入了启用和禁用 Microsoft HTML 应用程序 (MSHTA) 文件的组策略。

  • 我们修复了一个影响微软日文输入法编辑器 (IME) 的问题。使用部分第三方虚拟桌面时，文本转换失败。

  • 我们修复了一个影响 App-V 客户端服务的问题。删除 App-V 注册表节点时，服务会泄漏内存。

  • 我们修复了一个问题，如果打印机是网络打印机，则可能更改默认打印机。

  • 我们修复了一个影响 ProjectionManager 的问题。StartProjectingAsync API。这个问题阻止了一些地区连接到 Miracast 水槽。

  • 我们修复了一个影响组策略对象的问题。因此，系统可能会停止工作。

  • 我们修复了一个影响 Windows 安全中心应用控制 (WDAC) 路径规则的问题。

  • 我们修复了一个可能会绕过 WDAC 的 MSHTML 和 ActiveX 规则的问题。

  • 我们修正了导致 WDAC 在审计模式下记录 3091 和 3092 事件的问题。

  • 我们修复了一个影响 Windows 防御器应用程序控制 (WDAC) 的问题。它阻止 WDAC 记录.net 动态代码信任验证失败。

  • 我们修正了一个影响 WDAC 政策的问题。如果您在设备上启用 SecureLaunch，那么 WDAC 策略将不会应用于该设备。

  • 我们修正了 WDAC 策略加载失败时发生的问题。系统将此失败记录为错误，但系统应该将此失败记录为警告。

  • 我们修复了一个影响非 windows 设备的问题。它会阻止这些设备进行身份验证。当用户连接到基于 windows 的远程桌面并使用智能卡进行身份验证时，会出现此问题。

  • 我们修正了一个问题，有时会导致 explorer.exe 在打开时停止工作。

  • 我们修复了一个影响微软日文输入法的问题，当它处于活动状态且输入法模式处于打开状态时。当您使用数字键盘插入破折号 (-) 字符时，IME 会插入错误的破折号。

  • 我们修复了一个影响搜索框渲染的问题。如果使用表模式登录，则无法正确呈现。

  • 我们修正了一个影响 FindNextFileNameW () 函数的问题。它可能会泄漏内存。

  • 我们修复了一个影响机器人复制的问题。当使用 / IS 选项时，Robocopy 无法将文件设置为正确的修改时间。

  • 我们修正了一个影响 cldflt.sys 的问题。当它与 Microsoft OneDrive 一起使用时，会发生停止错误。

  • 我们修复了一个影响 LanmanWorkstation 服务的问题。当您挂载网络驱动器时，它会泄漏内存。40366335 风险等待

  • 我们修复了一个影响漫游用户配置文件的问题。在您登录或注销后，您的一些设置将无法恢复。

  • 我们修复了一个影响 XML Paper Specification (XPS) 查看器的已知问题。这可能会阻止您打开一些非英语语言的 XPS 文件。其中包括一些日文和中文字符编码。此问题影响 XPS 和 Open XPS (OXPS) 文件。

  • 我们修复了一个影响智利夏令时的已知问题。此问题可能会影响用于会议、应用程序、任务、服务、事务等的时间和日期。

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关键词：微软Win11Windows 11windows 10

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