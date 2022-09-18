杭州西站光伏发电项目升压站送电成功即将并网，投用后年均发电量可达 231 万度

IT之家 9 月 18 日消息，据长三角铁路发布，近日杭州西站光伏发电项目升压站送电成功，标志着该项目正式进入并网前的调试阶段。

升压站是用于调整通过电荷电压的变电设备，能够提高电压，减小线路电流，借以减少电能在传输过程中的损失。作为杭州西站光伏发电项目的重要组成部分，该升压站占地面积达 120 平方米，其内有主变压器、高压开关柜、运维操作间等设备设施。

为了让光伏组件铺设形状与站房整体设计风格融为一体，设计方结合杭州西站云城设计理念、周边环境和光伏效能最优化等因素进行综合考量设计，形似一顶架在屋顶上的“太阳帽帽檐”，致力于把光伏发电项目完美融入云城景观。

该项目光伏发电组件部分采用先进逆变设备和技术成熟、效能优秀的单晶硅光伏板，并通过开发新能源综合管理系统等手段，实现光伏发电效能管理最优化。IT之家获悉，正式投用后，年均发电量可达 231 万度，预计每年可节约标准煤 830 余吨，减少二氧化碳排放量 2300 吨。其产生的电能主要供杭州西站站房内空调、显示屏、站内灯光、商业广告、电梯等设施设备使用。

该项目将同步建设车站综合智慧能源管理系统，实现碳排放监视、控制等功能信息化、智能化管理，提高车站能源利用效率和管理效能，打造绿色车站。