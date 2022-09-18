DPU 芯片设计中科驭数加入 openEuler 欧拉开源社区

IT之家 9 月 18 日消息，据 openEuler 发布，近日，中科驭数正式加入 openEuler 欧拉开源社区。

DPU 被称为继 CPU、GPU 之后数据中心的第三颗主力芯片，可以卸载网络、存储、计算、安全等任务。中科驭数是 DPU 研发企业，至今已经开展三代 DPU 芯片研发迭代。IT之家获悉，基于“软件定义加速器”技术路线，中科驭数研发了面向领域专用计算的芯片架构 KPU 和敏捷异构软件栈 HADOS。

中科驭数已经和 openEuler 完成生态兼容性适配，未来中科驭数将和 openEuler 欧拉开源社区展开密切合作，积极参与相关 SIG 组，和社区成员共同推进开源开放的异构计算生态体系。

openEuler 是面向数字基础设施的开源操作系统，openEuler 开源社区旨在通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一开放的操作系统社区，推动软硬件生态繁荣。目前 openEuler 社区已经有超过 10626 社区贡献者，99 个特别兴趣小组。openEuler 内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，释放计算芯片的潜能。

中科驭数自主研发的 DPU 系列产品可广泛应用于超低延迟网络、大数据处理、5G 边缘计算、高速存储等场景。创始团队来自科研院所，有近二十年专用处理器、计算机体系结构领域技术积累。