英特尔酷睿 i9-13900K 测试：游戏性能提升 10%、多核提升 42%

IT之家 9 月 18 日消息，不出意外的话，英特尔的 Raptor Lake 系列 CPU 要到下个月才会发布，包括酷睿 i9-13900K 等一系列新品，不过 i5-13600 及以下型号为上代马甲。

在发售之前，UP 主 @ECSM_Official 联合推特博主 @OneRaichu 已经成功拿到了新一代的旗舰 U 并对其展开全面评测。

结果表明，Raptor lake-S 在制程没有大的换代的情形下，通过将 Contact Gate Pitch（CPP）进一步从 54 nm 放宽至 60 nm 的方式进一步获得了终极版 10nm 制程，最终提供了比 Alder lake 系列产品高出 0.5Ghz 的 P 核频率。

与此同时，英特尔的 i5、i7、i9 产品 E 核数量均翻了一番，并提供更多的 L2 / L3 缓存，以提高应用与游戏性能，最终使性能达到了一个全新的高度，实际在游戏方面的提升约为 10%，跑分方面则大约有着 12% 的单线程性能提升和 42% 的多线程性能提升，但功耗也有很大程度的提升，具体数据需要等到官方解禁后才能公布。

首先，规格。

英特尔酷睿 i9-13900K 是 Raptor Lake 旗舰 CPU，拥有 8 个 P 核和 16 个 E 核（Gracemont V2），总计 24 核 32 线程。

这颗 CPU 拥有 3.0GHz 的基础频率、5.8GHz 的单核睿频和 5.5 GHz 的全核睿频（8 个 P 核），具有 68 MB 的缓存和 125W 的 PL1 功耗、250W 左右的 PL2 功耗，而当你开启“无限功率模式”时甚至能达到 350W 的功率。

简单对比一下：

酷睿 i9-13900K：8+16 (24/32) 、3.0 / 5.8 GHz、66 MB 高速缓存，125W (PL1) / 253W (PL2)

酷睿 i9-12900K：8+8 (16/24) 、3.2 / 5.2 GHz、30 MB 高速缓存，125W (PL1) / 241W (PL2)

IT之家了解到，他们在本次评测中使用的酷睿 i9-13900K 基于 Z690 Taichi Razer Edition 和某款未发售的 Z790 主板，分别在 DDR5 和 DDR4 平台上进行了测试，由于 NDA 协议，他们无法透露实际产品名称。

DRAM: DDR5-6000 CL30-38-38-76，DDR4-3600 CL17-19-19-39,Trefi=262143，其他参数均设为 Auto。

▲ AIDA64 带宽测试，图源 OneRaichu

接下来是 CPU 核间延迟测试。

▼ 理论延迟与带宽测试

以及最终的性能测试以及 IPC 测试。

▲ P 核

▲ E 核

跑完分顺便也要测一下游戏性能，均使用了 DDR4 3600 C17-19-19-39 Trefi 262143 的平台测试。