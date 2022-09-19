小米智能工厂二期主体结构完工：预计明年底交付投用，可年产 1000 万台智能手机

IT之家 9 月 19 日消息，据北京昌平发布，近日，作为昌平区重大项目之一的小米智能工厂二期 M1 项目完成主体结构施工，转入二次结构、装饰装修、洁净工程及机电设备安装阶段，预计 2023 年底交付投用。

小米智能工厂二期项目采用高大的钢结构，这座全流程关键制造要素 100% 数字化管控的工程将打造成为京津冀地区智能制造示范工厂和世界级“灯塔工厂”。该项目总建筑面积 14.11 万平方米，东侧为智能手机工厂、西侧为实验室。

IT之家获悉，小米智能工厂二期将落地包含 SMT 贴片、板测、组装、整机测试、成品包装全工艺段的第二代手机智能产线，预计可年产 1000 万台智能手机，产值约 600 亿元。

据介绍，小米项目位于昌平区史各庄街道，主要包含小米智能工厂（M1 项目）、小米未来产业园、小米创研中心（M4 项目）三大功能版块。项目定位为打造集智能终端设备研发、试验、生产、发布、应用、示范等全环节覆盖及多业态融合的智能产业园。

目前，各项工程项目都在稳步推进中，小米智能工厂（M1 项目）预计 2023 年年底交付投用。小米未来产业园、小米创研中心（M4 项目）预计 2024 年年底竣工并交付使用。