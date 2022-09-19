英特尔正式发布“巨蛇峡谷”NUC：2.5L 体积，i7+ A770M，约 8300 元起

IT之家 9 月 19 日消息，今晚，英特尔正式发布了“巨蛇峡谷”NUC（NUC 12 Enthusiast）。官方称，这款紧凑型迷你 PC 专为游戏玩家和内容创作者而设计，以最小的体型内置英特尔 Arc 显卡，同时配备最新的第 12 代英特尔酷睿处理器。

官方表示，Intel Arc A770M GPU 拥有 16 GB GDDR6 显存，通过针对游戏和最新视觉技术优化的新微架构提升游戏性能，包括 AI 增强升级、实时光线追踪和对 DirectX 12 Ultimate 的全面支持。

英特尔 NUC 12 Enthusiast 套件将英特尔 Arc 显卡与第 12 代英特尔酷睿 i7-12700H 移动处理器与英特尔的性能混合架构相结合，以超紧凑的 2.5 升尺寸提供用户所需的所有性能和创新功能。

NUC 12 Enthusiast 还首次将 Intel Deep Link 引入桌面，使 CPU 和 GPU 能够无缝协同工作，从而提高各种工作负载的性能。

配置简介：

支持 64 GB 双通道 DDR4 内存

三个 M.2 PCIe 插槽，包括两个 Gen4 NVMe 插槽

两个 Thunderbolt 4 端口和六个 USB 3.2 Gen2 端口（Type-A）

支持 Intel i225-LM 2.5 Gbps 以太网、Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i 无线网和蓝牙 5.2

HDMI 2.1 TMDS 兼容端口（最高 4K60）

两个 DisplayPort 2.0（1.4 认证）端口

IT之家了解到，新的 Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC 和套件预计将于 9 月下旬开始上市，价格从 1180 美元（约 8271.8 元人民币）到 1350 美元（约 9463.5 元人民币）不等。