索尼 PS5 游戏机 2023 款曝光：外置光驱，可单独购买

IT之家 9 月 20 日消息，游戏行业的可靠爆料人 Tom Henderson 发布消息称，索尼正在开发带有可拆卸光驱的全新 PlayStation 5 游戏机。

消息人士称，索尼 PlayStation 5 将在 2023 财年中期进行一次独特的大修，新游戏机将于 2023 年 9 月左右推出。

熟悉索尼计划的消息人士在不愿透露姓名的情况下分享了详细信息，概述了 PlayStation 5 的下一次迭代。有人建议这款新游戏机将完全取代自游戏机推出以来一直在生产的 A、B 和 C 机壳。该游戏机目前命名为 D 机壳 PlayStation 5，其硬件将与市场上已有的 PlayStation 5 几乎相同。

IT之家了解到，爆料称，这款新 PlayStation 5 最大的改变是将配备一个可拆卸的光驱，将使用游戏机背面的额外 USB-C 接口连接到 PlayStation 5。

据了解，这款新的 PlayStation 5 游戏机将单独销售，或者与可拆卸光驱捆绑销售。光驱也可以单独购买，因此，如果只是光驱坏了，也无需购买新游戏机。

消息人士暗示，新的可拆卸光驱是便携式的，它不会破坏游戏机的美感，这可能意味着新的 PlayStation 5 看起来与现有型号相似。

此外，新的可拆卸光驱可能意味着 PlayStation 5 的新版本将变得更轻薄，也能让光驱版 PlayStation 5 造型变得像非光驱版那样对称，去掉目前单独凸起的鼓包。