索尼公布 PlayStation VR2 新细节：将支持开发者更容易开发和移植游戏

IT之家 9 月 19 日消息，据索尼官方消息，在 CEDEC 2022（2022 年计算机娱乐开发者大会）活动期间，索尼互动娱乐有限公司的 Yasuo Takahashi 和 Kenjo Akiyama 谈到了硬件的功能。

官方称，开发者应该更容易将他们的游戏移植到 PS VR 上，无论是来自现有的 PS5 开发还是其他 VR 系统。PS VR2 的游戏开发与 PS5 游戏使用相同的 SDK。通过与 PS5 SDK 的紧密联系，开发者可以更容易地创建支持 PS VR2 的游戏。

此外，PS VR2 的制作环境还支持使用 Unity 和 Unreal Engine 创建的游戏。凭借与其他 VR 平台类似的标准化控制器界面和按钮设置，开发 PS VR2 的游戏应该比以前简单得多。

索尼表示，开发者将会青睐的一项功能是 GPU 的 FSR (Flexible Scale Rasterization)，这项功能结合了 PS VR2 的追踪技术和中心点渲染，可根据玩家的视线自由改变像素密度，进一步优化渲染。在开发环境中，头显的力反馈会通过许多示例程序进行测试，这些示例程序会根据所见所闻进行振动，使开发者可以根据枪声、脚步声、跳跃等测试示例的振动效果。

IT之家了解到，索尼日前也已经在多个社交媒体上宣布，虚拟现实头戴设备“PlayStation VR2”将会在明年初发布。目前来看，新一代 PS VR2 大约可以提供 10 款游戏，包括《生化危机：村庄》和《地平线山之呼唤》等等。

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