华为 Mate 50 / Pro 系列 5G 通信壳详情曝光，售价 799 元

IT之家 9 月 20 日消息，9 月 6 日，华为发布了华为 Mate 50 系列手机，共有华为 Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计四款机型，均仅支持 4G 网络，但可通过 5G 通信壳支持 5G 网络。

现在为华为 Mate50 系列准备的 5G 通信壳详情已经曝光，据博主 @数码闲聊站 消息，这款通信壳的 5G 模块芯片和前代一样是紫光展锐 UDX710，搭载 1.35GHz 双核 A55。厚度为 13.6mm-14.1mm，重量 53g-58g，终端定价均为 799 元。

该博主还晒出了三款华为 Mate50 系列 5G 手机壳，这三款应该分别对应着 Mate50 RS、Mate50 Pro、Mate50。

此前数码博主 @旺仔百事通 还曝光了华为 Mate 50 Pro 的 5G 手机壳包装盒，右上角印有生产厂家 Soyealink（数源科技）。手机壳本体为纯黑设计，后摄模组全部露出，并对手机四角进行保护。该博主还称，华为 Mate 50 RS 保时捷设计版也将拥有 5G 手机壳。

据此前博主 @旺仔百事通 的消息，华为 Mate 50 / Pro 系列的 5G 通信壳会与手机同步开售，也就是 9 月 21 日，Mate 50e 和 Mate 50 通用一款手机壳，Mate 50 Pro 单独一款手机壳。此外，华为 Mate 50 RS 保时捷设计版的 5G 通信壳可能会稍晚些来。

据IT之家此前报道，9 月 15 日，中国电信终端产品库入库《Mate 50 套装》，具体型号为 soyealink Mate 50 套装。同时，型号为 soyealink Mate 50 Pro 套装的产品也一同入库。信息页面显示，该产品的厂商名称为数源科技股份有限公司。