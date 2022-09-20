英伟达 GTC 2022 主题演讲定于今晚 11 点开启，RTX 40 系列显卡将至

IT之家 9 月 20 日消息，英伟达 GTC 2022 主题演讲定于太平洋夏令时（PDT）9 月 20 号早 8:00（北京时间今晚 11 点）开启，届时将揭开新一代 GeForce RTX 40 系列“Ada Lovelace”的神秘面纱。

虽然官方还未明确此次主题演讲的主要内容是新的 RTX 40 系列 GPU，但最近的一系列爆料和英伟达首席执行官黄任勋的言论表明今晚的主角就是 RTX 40 系列 GPU。上月，黄任勋已证实会在本月的活动期间分享与“下一代游戏 GPU 架构”有关的更多细节，而外界普遍预测首发阵容中将包括 GeForce RTX 4090 / 4080 / 4070 三档 SKU 。

除了 RTX 40 系列 GPU 的发布，英伟达有可能宣布更多内容。过去几周，该公司一直在 Twitter 上告预热名为“Project Beyond”的东西，此外在最近的财报电话会议上，英伟达表示正计划进入新的细分市场。当然，不排除 Project Beyond 就是下一代 GPU 的代号，但也有可能是其它惊喜，不妨期待一下。

IT之家了解到，NVIDIA 将在官方 Twitch 和 GeForce 油管频道上提供 GTC 2022 主题演讲直播，IT之家也将带来详细报道。