英伟达 RTX 4090 公版显卡曝光：三插槽、双风扇设计，今晚发布

IT之家 9 月 20 日消息，英伟达 GTC 2022 主题演讲定于太平洋夏令时（PDT）9 月 20 号早 8:00（北京时间今晚 11 点）开启，届时将揭开新一代 GeForce RTX 40 系列“Ada Lovelace”的神秘面纱。

IT之家了解到，现在外媒 VideoCardz 已经曝光了即将发布的 RTX 4090 Founders Edition （公版）显卡，该显卡采用了三插槽和双风扇设计，与 RTX 3090 Ti 很像。正如预期的那样，该卡新的 RTX Logo 采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

此外，RTX 4090 Founders Edition 明显有一个大的涡轮风扇，这与几周前 RTX 4080 相关的爆料完全吻合。

此前曝光的 NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition

据悉，RTX 4090 采用 AD102 GPU，拥有 16384 个 CUDA 核心，24GB GDDR6X 内存，默认 TDP 为 450W。这一旗舰型号将与 RTX 4080 16GB 和 12GB 显卡一起发布，后者应分别采用 AD103 和 AD104 GPU。

目前新显卡的定价和上市日期还未知，不过今晚就会知晓了，不妨期待一下。