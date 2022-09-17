微星预告新一代 SUPRIM 超龙显卡，暗示 RTX 40 型号“体型巨大”

IT之家 9 月 17 日消息，今晚，微星发布了一段视频，暗示 RTX 40 系列 SUPRIM 超龙显卡的体型将会很大。

IT之家了解到，英伟达 RTX 40 系列旗舰显卡功耗大幅增加已经基本确定，目前流出的显卡型号一般都采用了 4 槽厚的设计，标配 3 风扇，甚至还可加装第四个风扇。下图即为 VideoCard 曝光的影驰 RTX 40 系列型号。

不出意外的话，微星超龙系列旗舰显卡也将采用四槽厚的设计，显卡尺寸将达到有史以来最大的水平。

IT之家了解到，英伟达中国已经开始预热 9 月 20 日晚上 11 点的直播活动，RTX 4090 预计将在此次活动中发布。

以下是英伟达 RTX 40 系列的显卡的最新爆料信息：

RTX 4090

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。