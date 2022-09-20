又一重大进展，全球首创的锂金属电池自动化产线在安徽合肥启用

IT之家 9 月 20 日消息，随着电动汽车的不断发展，电动汽车相关产业也在快速进步。据合肥发布官微今日报道，在昨日于合肥举办的 2022 全国大众创业万众创新活动周系列活动之“锂金属电池创新技术论坛”上，盟维科技位于合肥经开区的锂金属电池自动化制造线及 z21 创新实验室正式启用。

据悉，这是中国乃至全球首创的自动化锂金属电池制造专用产线，也是我国自主研发新一代动力电池技术企业在规模化量产的又一重大进展。清华大学张跃钢教授在活动现场表示，随着全球能源的转型升级，对电池能量密度的要求不断提高。作为当前电池行业创新突破性技术的重要发展方向，锂金属电池未来有望将电动汽车的续航里程提升一倍以上。

张跃钢教授表示，本次盟维科技锂金属电池自动化制造线的全面启用，说明我国在 500 Wh/kg高端能量型动力电池产品的批量交付能力已居于全球领先位置，实现了锂金属电池从实验室阶段（TRL3）到产品批量交付阶段（TRL6-8）的突破。

IT之家了解到，公开资料显示，锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池。其中锂金属电池最早由 Gilbert N. Lewis 于 1912 年提出并研究，其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池，但由于其自身的高技术要求限制，只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。