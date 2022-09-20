英特尔“巨蛇峡谷”NUC 拆解：板载 i7 + A770M，可安装 3 条 M.2 SSD

IT之家 9 月 20 日消息，昨晚，英特尔正式发布了“巨蛇峡谷”NUC（NUC 12 Enthusiast），2.5L 体积，i7+ A770M，约 8300 元起。

现在，英特尔官方发布了这款 NUC 的拆机图。

如上图所示，“巨蛇峡谷”NUC 板载 i7 + A770M，可安装两条 DDR4 内存和三条 M.2 SSD。散热方面，这款迷你主机的 CPU 采用了三根热管，GPU 采用了四根热管。

据英特尔官方介绍，英特尔锐炫 A770M 显卡配备 16GB GDDR6 显存，并基于全新的微架构所打造。微架构针对游戏体验和 AI 加持的画质增强、实时光线追踪以及全面支持 DirectX 12 Ultimate 等最新视觉技术而优化，带来了游戏性能的飞升。

结合英特尔锐炫 显卡与基于英特尔高性能混合架构打造的第 12 代英特尔酷睿 i7-12700H 移动处理器，NUC 12 性能版迷你电脑套件在超小巧的 2.5L 主机内提供用户所需的强大性能和所有创新功能。

NUC 12 性能版迷你电脑首次把英特尔 Deep Link 技术引入到桌面端，使 CPU 和 GPU 能够无缝协同工作，从而提高各种工作负载的性能。

更多功能特性包括：