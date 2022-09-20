陪伴孩子整个学习生涯的工具：阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 限时优惠

随着课外补习班政策的收紧，报班、不刷题成为很多学生家长的选择，但同时如何保证孩子的学习成绩，给家长带来的新的考验。在当下这个智能化的时代，一些 AI 辅助学习的设备就成了大家共同的选择。

不过，购买辅助学习的工具也有一些问题，比如现在给孩子买了一款设备，三年级能用，可能到六年级就用不了了，六年级能用，到初中、高中可能也用不了了，总之就是得不断买新的。有没有什么学习工具可以从小学用到初中、高中、大学甚至研究生呢？

当然有，比如淘云科技的阿尔法蛋 AI 词典笔。这里我们以阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 为例，这款词典笔的“知识储备”就能覆盖孩子从小学到初高中乃至大学、考研的语言学习所需。

具体来说，在低龄学习阶段，孩子可以用它扫描书中的内容，可以即时读出发音，小学生可以用它学习语文上的汉语拼音和笔顺，它的发音出自《现代汉语规范词典》，还是非常标准的。

随着学习阶段到了初高中，学习内容的深度和广度陡升，特别是英语，课文越来越长，句型越来越复杂，单词量也是剧增。好在用阿尔法蛋 AI 词典笔 T10，只需扫一扫，不仅可以整句整段翻译，还有句型解析和 AI 老师精讲语法，能让孩子在课前做好预习课后做好复习。

不仅如此，阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 还能帮助孩子理解初高中艰深的古诗词、文言文，无论是难懂的字词、句子或者古文语法，还是作者生平和背后典故等等，都能方便快速的查到，让孩子的学习更全面。

大学和考研阶段，学习的内容更加专业，阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 照样能 Hold 住，因为它还有很多高阶功能。比如可以用阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 可以测口语，它拥有和中高考口语评分同源技术开发的测评评分引擎，学生可以跟着词典笔读英语，并给出专业评分，了解自己哪个单词发音不准确，还可以进行弱项练习，不断练习达到更高的发音标准，让自己的英语发音练习更高效。

这款词典笔甚至还能批改作文，它采用中高考机器辅助评卷系统，不用老师，自己就能检查作文，智能纠错书写不规范、词性错误、单词使用、动词形式等知识点，相关的批阅结果扫一扫就能看到，还会给出评分。

所以在现实生活中，如果你看到有小学生和大学生使用同一款阿尔法蛋 AI 词典笔辅助学习，千万不要惊讶，因为这就是一款能够覆盖从小学到大学全学龄阶段的学习工具。

而在产品层面，阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 拥有一块 3.71 英寸的莱茵护眼大屏，无需翻页，一屏全显，触控的操作也能快人一步。

整体来说，阿尔法蛋 AI 词典笔 T10 不论是听说读写还是背译查解，都称得上是词典笔市场的一个标杆性产品。重点是买一款词典笔，就能覆盖从小学到大学的学习所需，十分实用。

同时好消息是，如果你打算为孩子购买一款阿尔法蛋 AI 词典笔 T10，现在正是好时候。这款 AI 词典笔原价为 1199 元，现在限时独享秒杀价 999 元，并且随单赠保护套 + 保护膜 ×2，更可享受 12 期免息，机不可失，想要的朋友赶紧行动起来吧。