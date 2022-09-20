光荣特库摩《莱莎的炼金工房 3》明年 2 月发售，最新中文游戏截图发布

IT之家 9 月 20 日消息，日前，光荣特库摩宣布 PS5 / PS4 / Switch《莱莎的炼金工房 3 ~ 终结之炼金术士与秘密钥匙~》简体中文版将于 2023 年 2 月 22 日发售，Steam 版将于 2 月 24 日发售。

今天，官方公开最新中文游戏截图与存档联动特典。

游戏介绍：

【STORY】

博斯本次也会加入冒险队伍！

作为布伦嫩家的继承人，博斯已经成长为颇有威严的模样。

虽然迄今为止未曾与莱莎等人一同冒险过，但他本人似乎抱着“为了有朝一日一同冒险”的想法偷偷训练了很久。

【CHARACTER】

队伍成员多达 11 人！本作中可享受本系列最高级别的多人数冒险。

不仅能再次见到前作中登场的角色们，还有作为故事关键人物的新角色登场。

莱莎琳・斯托特 CV：のぐちゆり

科洛蒂娅・巴兰茨 CV：大和田仁美

塔奥・蒙伽特恩 CV：寺岛惇太

兰托・马斯林克 CV：寺岛拓笃

博斯・布伦嫩 CV：阿座上洋平

※更多角色敬请期待。

【存档联动特典】

在保存有对象作品系统存档的主机上游玩《莱莎的炼金工房３》可获得存档联动特典。

・《莱莎的炼金工房》存档连动特典：服装组合“藏身处的夏日”共 5 套

・《莱莎的炼金工房 2》存档连动特典：服装组合“传说的夏日”共 6 套

・《苏菲的炼金工房 2》存档连动特典：莱莎专用服装“不可思议梦的炼金术士”