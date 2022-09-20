SA：高端智能手机将主导智能手机销量，600 美元及以上将占高端最大份额

IT之家 9 月 20 日消息，Strategy Analytics 最新发布研究报告《全球智能手机收益、ASP 和价格段预测：2008-2027》指出，全球智能手机批发收益将在 2022 年同比增长 2%，主要受苹果、三星和其他高端机型组合的推动，ASP 将同比增长 10%。

Strategy Analytics 预计，从 2022 年起，高端智能手机（批发价大于 300 美元，约 2100 元人民币）将取代中端手机 (100 美元（约 700 元人民币）-190 美元（约 1330 元人民币）)，成为智能手机销量最高的价格区间。IT之家获悉，在 2022 年至 2027 年期间，高端智能手机市场将占全球智能手机销量份额的 33% 至 36%，并占全球智能手机批发收益份额的 73% 至 75%。

据 Strategy Analytics 报告，在高端智能手机市场中，600 美元（约 4200 元人民币）及以上价格区间将占据高端智能手机最大份额，在 2022 年至 2027 年期间，全球智能手机出货量份额将达到 21-22%，收益份额为 58% - 59%。从出货量和收益来看，300 美元（约 2100 元人民币）-399 美元（约 2793 元人民币）区间仍将是第二大价格区间。