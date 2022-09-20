中国电信天翼云全面替换至基于开源欧拉的 CTyunOS，累计上线 3 万套

IT之家 9 月 20 日消息，据 openEuler 发布，中国电信天翼云于 2021 年发布基于欧拉的自研操作系统 CTyunOS。截至 2022 年 8 月，CTyunOS 已完成天翼云公有云平台全业务适配，通过提供完整的迁移工具体系和工程能力，使天翼云全场景业务无缝替换到 CTyunOS，累计上线 3 万套。CTyunOS 的上线在标志着运营商公有云首次实现全场景国产原生操作系统的适配，也标志着电信天翼云全面切换至欧拉技术路线的操作系统。

openEuler 是数字基础设施开源操作系统，100% 支持主流计算架构，通过一套操作系统覆盖全场景应用。CTyunOS 操作系统基于 openEuler 20.03 LTS 版本自主研发，包含天翼云完全自研的虚拟化增强组件和云平台组件，完善的编译工具链及开发环境等特性，具有高性能、高可靠、强安全和易扩展的特点，充分结合了开源社区的能力，是针对云计算场景进行了深度优化的定制增强版本。当前，CTyunOS 已经适配天翼云 IaaS 层云平台计算节点、存储节点、网络节点、管理节点，PaaS 层的云翼、云道、云桥平台，上层的 ECX、数据库等业务，平台性能提升 10% 以上。

官方介绍，天翼云 CTyunOS 提供了完备的迁移方案，包括成立迁移保障组织、迁移分析、方案设计、移植适配、搬迁实施和测试上线六个阶段，同时借助 x2openEuler 迁移评估和原地升级技术，实现了全场景业务的“简单、平稳、高效”的替换。

通过 x2openEuler 迁移评估技术，对软件、硬件、配置的兼容性情况给出全方位的分析。具体包括 OS 迁移前后，上层业务软件接口上的变化、依赖软件包版本的变化，操作系统配置参数的变化等，保证业务的平滑迁移。

通过 x2openEuler 的原地升级技术，一键式将存量 CentOS 升级到 CTyunOS，升级前后上层业务无需重新部署，参数无需重新配置，大大降低了升级时长。同时整个升级过程可以直接使用原有服务器资源，无需额外准备备用机，大大节省了迁移成本。原地升级技术将单节点的升级时长控制在 2 小时以内，最大程度的减少升级对业务的影响。

截至目前，天翼云 CTyunOS 已在公有云内蒙古节点、一城一池、IT 上云等资源池完成了规模迁移 3 万套。