索泰 GeForce RTX 40 系显卡发布，首发 AMP EXTREME AIRO 和天启

IT之家 9 月 21 日消息，今天，索泰发布 GeForce RTX 40 系列非公版显卡，本次首发登场的是旗舰 AMP EXTREME AIRO 和次旗舰天启系列，每个系列下有三个型号：索泰 GeForce RTX 4090、4080 16GB 和 4080 12GB。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO

索泰全新旗舰 AMP EXTREME AIRO 采用了创新的空气动力学设计，具有出色的散热风道。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡拥有 16384 个 CUDA 流处理器，24GB 容量 GDDR6X 规格显存，核心和显存频率提升至 2235-2580/21000MHz，384bit 显存位宽，带来更快的显存传输速率。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 采用 IceStorm 3.0 散热系统。正面三只 11cm 直径的超大风扇，大幅度增加风压和风量；散热鳍片加长加高，搭配 VC 均热板、9 条复合冰脉热管和四面八方的通风路径，大幅度提高散热效率。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 突破性地设计反向旋转的中间风扇，以减少空气湍流，通过更顺畅的气流将噪音降低。同时所有风扇均采用精工双滚珠风扇轴承，可减少旋转摩擦并进一步延长风扇使用寿命。风扇支持智能启停技术，用户可以通过物理开关或索泰 FireStorm 软件对风扇进行调整，或在两种风扇 BIOS 模式之间进行切换。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡尺寸为 35.5×16.6×7.2CM，背部为坚固的压铸金属背板，并在末端有大面积镂空设计，辅助显卡散热。除此之外，还在背板 GPU 处增设了一个金属后固定支架，以提供额外的加固保护。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 整体为极简流线风设计，正面顺畅的线条纹路上，嵌有两条 ARGB 氛围灯条，顶部设计灵感来源于北欧神话中连结阿斯加德和米德加尔特的虹桥，彩虹色和半透明的涂层增强了 ARGB 的美感。用户可通过 FireStorm 软件自定义显卡灯效。

索泰 GeForce RTX 4090 天启 OC

天启仍旧以银黑装甲外观为基础进行升级，正面“启世之环”，顶部设有信仰 logo 灯，背板设有两只 ARGB 小风扇。启世之环、背板小风扇和顶部信仰灯均支持 1600 万色 ARGB 和数十种灯效循环模式，可通过 FireStorm 软件进行调节。

索泰 GeForce RTX 4090 天启 OC 拥有 16384 个 CUDA 流处理器，24GB 容量 GDDR6X 规格显存，核心和显存频率为 2235-2550/21000MHz，384bit 显存位宽，全方位提升显存传输速率。

索泰 GeForce RTX 4090 天启 OC 散热在上一代基础上全面升级。采用五风扇 9 热管散热设计，正面三只 11CM 超大直径风扇，同样为中心风扇反向旋转和双滚珠轴承，支持智能启停技术；背面升级为天启之翼 2.0，两只小风扇的接口优化为触点接触，风道一吸一吹，与正面风扇形成合力，实现穿透风流；散热鳍片体积大幅提升，配合 VC 均热板、9 条复合铜热管和穿透风流，显著提升散热效率。

显卡尺寸为 36.7×15×7.4CM，背板由坚固的合金金属制成，其上绘有天启系列特色的机甲翅膀造型。同样在末端有大面积镂空设计，辅助显卡散热。

IT之家了解到，索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 和索泰 GeForce RTX 4090 天启 OC 显卡均使用 24+4 相供电设计，新型 12+4Pin 供电接口，DP*3+HDMI 接口，整版额定功耗为 450W（可上调 10%），建议使用 1000w 以上的电源。考虑到用户的装机兼容性，两款显卡均随盒附赠 1 根 4*8pin 转 12pin 电源线以及 1 个显卡支架，不同系列的显卡支架外观不同。

索泰 GeForce RTX 4090 系列预计在 10 月上市，而索泰 GeForce RTX 4080 系列会更晚上市。

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