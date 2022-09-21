电商低迷，亚马逊货运航班增速创新低

北京时间 9 月 21 日早间消息，据报道，亚马逊旗下的航空货运业务增速最近创下了疫情以来的新低，这从另外一个侧面，显示出这家电商巨头正在主动调整、适应日益低迷的网购需求。

根据美国德保罗大学“查迪克都市发展研究所”发布的最新报告，本月初，“亚马逊航空”业务的货运飞机每天执飞的航班为 194 次，和今年 3 月相比，这一数字仅仅增长了 3.8%。这也是这家研究所从 2020 年 5 月开始定期发布半年度报告以来，亚马逊货运航班增速最低的一次。

该研究所所长施威曼（Joseph Schwieterman）在接受采访时表示，亚马逊目前正在进行重大调整。之前在新冠疫情的高峰期，亚马逊对于扩大自己的供应链显然过度乐观了。

今年，许多国家的消费者已经回归到了正常的购物习惯，而亚马逊因为疫情期间的大幅扩张，尴尬面临物流仓库和工人规模的过剩。据报道，在欧洲和美国，亚马逊已经暂停或者放弃了建设几十家新物流仓库的计划。

从 3 月到 6 月之间，亚马逊的员工规模减少了 10 万人，这是该公司历史上最大的季度员工减员规模。而根据该公司的官方说法，这些减员属于辞职、退休等“正常减员”。

对于这一报道，亚马逊官方并未发表评论。

值得一提的是，上周，美国联邦快递公司取消了之间的年度利润目标预期，这让投资者倍感震惊。该公司表示，上一季度的初步经营指标未能达到华尔街分析师预期，这导致联邦快递股价大幅暴跌。不过一些分析师后来表示，联邦快递的麻烦并不仅仅是美国电子商务需求下滑，也有本公司自身原因。