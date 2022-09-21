又一新机通过 3C 认证，或为荣耀 X40 GT

IT之家 9 月 21 日消息，9 月 15 日，荣耀在秋季新品发布会上发布了荣耀 X40 5G 手机，起售价 1499 元。距离上次发布会不到一周，荣耀又有一款新机通过 3C 认证。

认证信息显示，该机型号为“ADT-AN00”，支持 11V-6A 的 66W 快充，并且支持 5G 网络。据数码博主 @完美编排数码 预计，这款 5G 新机可能是荣耀 X40 GT。同时，据该博主曝光的截图，这款新机已经有用户开始使用，机型认证目前还是“ADT-AN00”。

据数码博主 @旺仔百事通 爆料，荣耀 X40 GT 将是一款超高刷新率的直屏手机。除此之外，荣耀还将有一款曲面屏新机，屏幕分辨率不低于 1080P，搭载高通骁龙 6 Gen 1 处理器，内置 6000mAh 大电池。

IT之家了解到，荣耀此前发布的荣耀 X40 采用 6.67 英寸 2400×1080 OLED 居中单孔曲面屏，支持 120Hz 刷新率和 1920Hz PWM 高频调光。性能方面，荣耀 X40 搭载基于 6nm 工艺的高通骁龙 695 5G 处理器。影像方面，荣耀 X40 前置 8MP 相机，后置 50MP+2MP 双摄相机。续航方面，荣耀 X40 内置 5100mAh 电池，支持 40W 有线快充，并且整机厚 7.9 毫米，重量控制在 172 克。