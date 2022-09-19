荣耀将在海外推出 X6 入门手机，搭载 5000 万像素主摄

IT之家 9 月 19 日消息，9 月 15 日，荣耀 X40 手机在国内发布。该机起售价 1499 元，采用 6.67 英寸 2400×1080 OLED 居中单孔曲面屏，搭载骁龙 695 处理器。昨日，荣耀缅甸在宣布将引进荣耀 X40 手机的同时，还宣布将发布荣耀 X6 入门级手机。

荣耀 X6 将采用水滴屏设计，电源键和音量键都位于机身右侧。在荣耀 X6 背面，左上角为圆角矩形后摄模组，下方为荣耀 Logo。该机搭载后置三摄，但闪光灯的设计有点像第四颗摄像头。图片显示，荣耀 X6 将搭载 5000 万像素主摄和 5000mAh 电池，主打大屏幕和大电池。

据 Gsmarena 报道，有消息人士爆料称，荣耀 X6 将采用 6.5 英寸 HD + 分辨率 LCD 屏幕，运行基于安卓 12 的 Magic UI 6.1 系统。性能方面，荣耀 X6 将搭载联发科芯片，配备 4+128GB 存储。影像方面，荣耀 X6 前置 500 万像素自拍摄像头，后置摄像头除了 5000 万像素主摄，还有两个 200 万像素副摄。该机售价约 130 美元（约 911.3 元人民币），预计拥有黑色、蓝色、白色三款配色。

据IT之家此前报道，7 月 23 日，荣耀在海外市场发布了荣耀 X8 5G 手机。该机采用 6.5 英寸 FHD + 分辨率屏幕，搭载 4800 万像素主摄，内置 5000mAh 电池。荣耀 X8 5G 手机外观与荣耀 X6 较为相似，仅部分配置有所不同。