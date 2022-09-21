消息称 vivo X90 标准版工程机采用 1.5K 分辨率屏幕，快充、主摄升级

IT之家 9 月 21 日消息， 4 月 25 日，vivo 发布了 vivo X80 系列旗舰手机。此前消息显示，vivo 下代旗舰 ——vivo X90 系列手机将于今年 12 月发布。今日，有博主曝光了 vivo X90 系列手机的更多信息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，vivo X90 标准版将采用 1.5K 分辨率屏幕，并且快充大升级，大底主摄进行微调小升级，主摄型号依旧是 IMX8XX。对于高配的 vivo X90 Pro / Pro+，其 2K 屏幕的基材小升级，影像升级至 1 英寸主摄 + 高像素超长焦，并且都将采用新旗舰平台。

今年 8 月 4 日，该博主曾爆料 vivo X90 系列的充电方案。他表示 vivo X90 系列正在纠结是升级为 120W 快充还是普及 80W 有线 + 50W 无线的充电方案。作为参考，vivo X80 标准版采用了 4500mAh 电池 + 80W 有线快充方案，不支持无线充电。vivo X80 Pro 内置 4700mAh 电池，支持 80W 有线快充 + 50W 无线快充。

9 月 19 日，该博主表示 vivo X90 系列手机屏幕共有两种规格，分别为 1.5K 分辨率的京东方（BOE）屏幕和 2K 分辨率 E6 基材的三星（SDC）屏幕。

7 月 23 日，vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东曾透露，vivo 将带来长焦体验接近三星 Galaxy S22 Ultra 的新品，并且可以关注一下“8 月中、十一月中”两个节点。

IT之家了解到，vivo X80 / Pro 系列手机起售价 3699 元。其中 vivo X80 搭载联发科天玑 9000 芯片，采用 6.78 英寸三星 E5 1080p+ 120Hz AMOLED 双曲屏，后置三摄分别为 50MP 主摄（IMX866、RGBW、OIS，1/1.49 英寸输出 1/1.56）+12MP 超广角（IMX663）+12MP 长焦人像（IMX663）。

X80 Pro 可选 骁龙 8 / 天玑 9000 两款芯片，采用 6.78 英寸三星 E5 材质 3200×1440 120Hz LTPO AMOLED 屏幕，后置四摄分别为 50MP 主摄（S5KGNV、OIS）+48MP 超广角（IMX598）+12MP 长焦人像（IMX663，VIS 微云台，2x）+8MP 潜望长焦（hi847，OIS，5x）。