微软 Surface Pro 9 曝光：搭载 i5-1235U / i7-1255U，拥有蓝 / 绿新配色

IT之家 9 月 21 日消息，根据此前的爆料，微软正在开发 Surface Pro 9 二合一设备，有望在年内发布，且同时提供英特尔和 ARM 版本。

外媒 WinFuture 号称从零售商处拿到了 Surface Pro 9 英特尔版的信息，搭载英特尔酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器。

英特尔酷睿 i5-1235U 采用 2 + 8 设计，配备了两个最高 4.4GHz 的大核，还有 8 个最高 3.3GHz 的小核。与 Surface Pro 8 的英特尔酷睿 i5-1135G7 相比，该处理器的单核性能提高了 22%。

英特尔酷睿 i7-1255U 也是 2 + 8 核心，大核最高 4.7 GHz，小核最高 3.5GHz。根据基准测试，与 Surface Pro 8 的酷睿 i7-1185G7 相比，单核性能提高 12%。

爆料称 Surface Pro 9 拥有 16GB 内存，根据型号的不同，板载 PCIe NVMe SSD 最高可达 1TB，屏幕显示方面相比上一代没有什么变化。

IT之家了解到，外媒还称，微软正在为 Surface Pro 9 计划推出两种新的配色，除了目前常规的银色和黑色，还将有名为“森林”的绿色和名为“蓝宝石”的蓝色版本。

爆料称，最便宜的 i5 + 8 GB + 256GB 版本的 Surface Pro 9 售价为 1300 欧元（约 9100 元人民币），而上一代是 1179 欧元起，所以如果爆料为真，那么新一代 Surface Pro 将更贵。

此外，外媒称 Surface Laptop 5 也将推出搭载相同酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器的新品，13.5 英寸版售价 1200 欧元（约 8400 元人民币）起，15 英寸版售价 1500 欧元（约 10500 元人民币）起。

根据此前爆料，Surface Pro 9 的 ARM 版本将搭载骁龙 8cx Gen3 处理器，配备 16GB 内存，单核跑分 1005 分，多核 5574 分。