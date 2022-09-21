2K 发公告称服务网站遭到黑客攻击，警告玩家不要打开相关电子邮件

IT之家 9 月 21 日消息，上周末 Rockstar Games 在开发中的《GTA 6》测试版游戏视频被黑客泄露到网上，引起轰动。而在今日，与 R 星同属母公司 Take Two 的 2K 也发声明称遭黑客袭击。

2K 称，其官方支持网站（support.2k.com）遭到了黑客攻击，并警告用户要小心钓鱼邮件，同时他们已经把支持网站关闭以进行维护。

2K 在一条推文中称：“今天早些时候，我们意识到一个未经授权的第三方非法访问了我们的一个供应商在帮助台平台上的凭证，2K 用这个平台为我们的客户提供支持。未经授权的一方向某些玩家发送了含有恶意链接的信息。请不要打开任何电子邮件或点击你从 2K 游戏支持账户收到的任何链接。”

据报道，恶意链接被伪装成 2K 启动器的下载链接，但实际上会导致受害者下载旨在窃取保存在浏览器中的密码的恶意软件。如果已经点击该链接，2K 建议重置存储在浏览器中的密码，2K 还建议在有条件的地方启用多因素认证，运行防病毒扫描，并检查电子邮件设置是否有意外的新转发规则。

IT之家了解到，这次攻击似乎与泄露《GTA 6》视频的黑客攻击无关，2K 游戏和 Rockstar 虽有同一个母公司 Take-Two，但被攻击的系统并不相关，而且它们是不同类型的攻击，目标也不同。Rockstar 的黑客攻击目标是开发商及其游戏信息，而对 2K 支持的攻击是利用公司来接触其客户。