沙特买下 SpaceX 龙飞船两个座位，要送宇航员前往空间站

9 月 21 日消息，据三位知情人士透露，沙特阿拉伯计划让两名宇航员乘坐 SpaceX 公司的载人龙飞船前往国际空间站，为此买下飞船上的两个座位，具体价格尚不清楚。

匿名消息人士透露，这项协议是沙特阿拉伯在今年早些时候与位于美国休斯敦的公理太空公司（Axiom Space）私下签署的。公理太空公司主要为研究人员和游客安排前往国际空间站的私人航天任务。

消息人士称，根据协议内容，两名沙特宇航员将乘坐 SpaceX 的载人龙飞船前往国际空间站，并停留大约一周时间。

公理太空公司和沙特阿拉伯未予置评。

随着美国国家航空航天局 (NASA) 将近地轨道的载人航天业务商业化，美国私营企业在向国际空间站运送宇航员方面发挥着越来越重要的作用。目前 NASA 的主要精力则放在宇航员重返月球方面。

消息人士称，沙特宇航员将与两名美国人一道前往国际空间站，他们是 NASA 退役宇航员佩吉・惠特森（Peggy Whitson）和赛车手兼投资者约翰・肖夫纳（John Shoffner）。

这次任务名为 Ax-2，将是公理太空公司安排的第二次载人航天飞行任务。

一位美国官员表示，Ax-2 任务的私人宇航员尚未得到由俄罗斯、加拿大、日本和欧洲航天机构等国际空间站参与方组成的小组讨论批准。

这位官员还说，这次任务很可能获得批准。

今年 4 月份，公理太空公司首次执行前往国际空间站的私人航天任务，用 SpaceX 的载人龙飞船将四名宇航员送往国际空间站，其中包括一名加拿大投资者和一名以色列商人。

公理太空公司本周一还宣布与土耳其达成协议，将于 2023 年底将土耳其首批两名宇航员送入太空。

据一位知情人士说，这次载人太空飞行很可能是 Ax-3 任务。

公理太空公司执行载人航天任务能为公司部署自家私人空间站获取至关重要的经验。

在国际空间站于 2030 年左右退役后，公理太空公司计划先向国际空间站运输并安装模块，然后再拆分改造为一个完全私人的空间站。

公理太空公司与沙特阿拉伯达成协议的价格尚不清楚。在公理太空公司第一次载人航天任务中，载人龙飞船每个座位的售价为 5500 万美元。