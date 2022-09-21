消息称 realme 真我 GT Neo4 将采用 1.5K 柔性屏，搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片

IT之家 9 月 21 日消息，今年 3 月 22 日，realme 发布了真我 GT Neo3 手机，该机定位“潮玩电竞旗舰”，起售价 1999 元。今日，有博主带来了真我 GT Neo3 迭代产品 —— 真我 GT Neo4 手机的配置信息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，realme 真我 GT Neo4 手机的处理器从天玑 8200 换成了骁龙 8+ Gen 1 芯片，屏幕采用一块 1.5K 分辨率、120Hz 刷新率、2160Hz PWM 调光的护眼柔性屏，并且仍将采用百瓦闪充 + 大电池方案。在该条微博的评论区，该博主回复网友称，该机目前的排期是明年第一季度。

同时，有网友询问该博主 Redmi K60 系列手机的配置是否是以此为基础。该博主回复称：“不，卢本伟不会让纸面参数弱于竞品的”。

IT之家了解到，realme 此前发布的真我 GT Neo3 手机搭载天玑 8100 处理器，辅以满血版 LPDDR 5+UFS 3.1。屏幕方面，该机采用 6.7 英寸 120Hz 类钻排柔性直屏，支持屏下指纹。影像方面，realme GT Neo3 前置 1600 万像素的三星 S5K3P9 传感器，后置三摄为 5000 万像素 1/1.56 英寸的索尼 IMX766 传感器（支持 OIS+EIS 双重防抖）、 8MP 超广角摄像头、2MP 微距摄像头。

续航方面，真我 GT Neo3 手机拥有 150W 有线快充 + 4500mAh 电池和 80W 有线快充 + 5000mAh 电池两种版本可选。