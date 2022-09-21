realme 向社区征求对标苹果 iPhone 14 Pro 灵动岛的 UI 设计

IT之家 9 月 21 日消息，realme 在其海外社区询问用户，是否想要类似苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的“灵动岛”功能。

realme 表示，“摄像头孔周围的 UI 可以变形为不同的形状和大小，以显示来电、警报、通知等”，就像苹果的灵动岛那样。realme 认为这个想法“非常吸引人”，并向其粉丝寻求“关于如何在 realme 设备上实现这种软件功能的想法和建议”。

以绘图、GIF 或简单文本的形式发表评论，并解释潜在的 realme Island 将如何工作、它的外观以及它的好处。

realme 还专门制作了一张图，可以看到一个黄圈围绕在摄像头圆形开孔周围，看来是要当真了。

IT之家了解到，灵动岛是苹果 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型带来的一项新设计，是一个药丸状的区域，取代了以前机型上的刘海。在软件的帮助下，灵动岛可以变形为不同的形状和大小，今年晚些时候，该功能还将支持第三方应用中的实时活动（Live Activities）。

目前灵动岛可以显示大约 30 种信息，包括来电提醒、AirPods 和其他配件被连接、Face ID 认证、Apple Pay、AirDrop、AirPlay、钱包应用中的车钥匙、用 Apple Watch 解锁 iPhone、充电和低电量提醒、铃声 / 静音模式切换、各种 NFC 互动、专注模式变化、快捷指令、飞行模式、SIM 卡提醒和 Find My 功能。