美国联邦贸易委员会要求 iRobot 和亚马逊披露更多收购交易信息

9 月 21 日消息，据国外媒体报道，美国扫地机器人制造商 iRobot 在当地时间周二提交给监管机构的文件中表示，美国联邦贸易委员会（FTC）在当地时间周一要求亚马逊和 iRobot 就亚马逊收购 iRobot 的交易提供更多信息。

外媒称，FTC 要求提供有关这笔交易的更多信息，这表明该交易正受到 FTC 的密切审查。亚马逊和 iRobot 都表示，他们将配合 FTC 的审查，这推迟了这笔交易的完成。

据悉，亚马逊是在今年 8 月初宣布将以 17 亿美元的现金收购 iRobot 的。在这笔交易宣布后不久，要求实施更严格反垄断法规的团体呼吁 FTC 阻止这笔交易，称这笔交易进一步巩固了亚马逊在智能家居市场的主导地位。

今年 9 月初，知情人士称，FTC 已经开始审查亚马逊收购 iRobot 的交易，以决定该交易是否违反反垄断法。

如今，外媒的报道证实，FTC 确实正在调查这笔交易。这项调查突显出，在消费者维权人士呼吁阻止亚马逊收购 iRobot 交易之后，FTC 官员正在密切审查亚马逊的并购活动。

在对亚马逊收购 iRobot 的交易进行审查之际，FTC 也在进一步推进对另一笔交易的审查，那就是亚马逊以 39 亿美元收购初级保健提供商 One Medical 的交易，此举可能会推迟这笔交易的完成。

《亚马逊将以约 17 亿美元现金收购 Roomba 机器人公司 iRobot》