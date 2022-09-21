160 亿元股票回购难阻跌势，腾讯市值已大跌 4 万亿元

北京时间 9 月 21 日消息，腾讯控股公司一连串的回购股票举措未能重振投资者对这家网络游戏巨头的信心，该公司股价正逼近 2018 年的低点。

数据显示，作为中国市值最高的公司，腾讯在过去一个月花了近 10 亿美元回购股票，使得今年的回购总额达到 23 亿美元 (约合 162 亿元人民币)。在大股东 Prosus NV 在 6 月底表示将逐步减持腾讯股份后，腾讯的回购股票步伐开始加快。

根据外媒计算，尽管腾讯在本月每日都会买入公司股票，但其股价已较 2021 年 1 月的峰值下跌逾 60%，市值减少大约 5800 亿美元 (约合 4.1 万亿元)，成为自那时以来全球市值蒸发量最大的股票。宏观经济等因素成为了腾讯面临的主要阻力。

“腾讯面临着大股东出售股份的压力，回购发挥了作用，但没有提供足够的支持，”光银国际投资公司研究部主管林樵基 (Banny Lam) 表示，“它仍需要政府的一些政策支持才能扭转局面。”

腾讯第二季度营收遭遇了史上首次下滑，原因是该公司正在努力应对影响其主要业务的宏观经济。虽然新游戏获得批准，但是投资者对该公司的增长前景和 Prosus 的抛售仍存在疑虑。Prosus 在 9 月 8 日表示，已出售 110 万股腾讯股票，将其持股比例降至 27.99%。此前的一份文件还显示，Prosus 上半年出售了 390 多万股腾讯股票。

有传闻称，腾讯正考虑剥离其更多庞大的投资组合，试图为一系列股票回购提供资金，并重新调整增长战略。对此，腾讯方面回应称，目前没有减持股份的计划或时间表。