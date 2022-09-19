腾讯音乐旗下 TME 数藏近乎停摆：用户要求退款，回应称会妥善处理

IT之家 9 月 19 日消息，8 月 16 日，腾讯旗下的 NFT 交易软件幻核发布“清退”公告，而腾讯音乐娱乐集团旗下的 TME 数字藏品也处于近乎“停摆”的状态。

据中国网报道，TME 数字藏品在 6 月 30 日后就停止了发售更新，今年 8 月以来 TME 数字藏品常规入口就已“消失”，在 QQ 音乐的社区里有不少网友发帖，要求 TME 数字藏品像幻核一样为用户退款。对此腾讯音乐相关负责人表示，目前内部对数藏板块尚在评估与规划中，后续有具体的动作将再与记者沟通，“不过关于用户的问题，我们（公司）肯定会妥善处理的。”

IT之家了解到，TME 数字藏品是腾讯音乐于去年 8 月推出的数字藏品平台。上线以来，TME 携手腾格尔、胡彦斌、张楚、罗大佑等一众乐坛“大 IP”，打造了多张数字藏品。与幻核一样，TME 数字藏品也对藏品转让有着严格限制。幻核不支持数字藏品的任何流转方式，而 TME 数字藏品则要求用户须持有 365 天方能转赠。

数字藏品源于国外的 NFT 概念，NFT 全称 Non Fungible Token，非同质化货币。它的本质是区块链数位账本上的数据单位，每个代币可以代表一个独特的数码资料。由于其具有唯一性，因此 NFT 可以用来标记数字资产。值得一提的是，由于我国对虚拟货币炒作一直持禁止态度，数字藏品就屏蔽了 NFT 的金融属性，采用联盟链技术支持，并限制二级交易。