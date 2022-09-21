极星：调查显示 1/3 消费者支持 2030 年停售燃油车

IT之家 9 月 21 日消息，日前，Polestar 极星官方发布了一则最新的调研成果，结果显示，有 34% 的消费者赞成在 2030 年停售燃油车。

调查显示，接近一半的澳大利亚人（44%）计划在 10 年内购买电动车，四分之一的人计划在 5 年内购买。近一半（48%）的受访者希望从 2035 年起禁止燃油车销售。超过三分之一（34%）的消费者希望从 2030 年起禁售燃油车。

此次调查由 GlobeScan 进行，由极星资助，调查对象是澳大利亚、欧洲、北美和亚洲 19 个国家的 18000 名普通人，样本被设计为在所有人口统计学中具有全国代表性。作为一个公开上市的电动车品牌，从极星的角度来看，调查结果显然是有益于该品牌的。

值得一提的是，在极星的调查中，来自中国的消费者对停售燃油车支持率排在 19 个国家中的第 8 位，而新能源汽车渗透率已经超过 70% 的挪威消费者，对停售燃油车的支持率则排在 19 个国家中的倒数第 2 位。

极星 CEO 托马斯・英格拉特（Thomas Ingenlath）认为，全球对燃油车的禁令必须尽快出台：“今天道路上只有 1.5% 的车辆是电动的，很明显，我们生活在电动汽车泡沫中，而不是电动汽车繁荣时期。更重要的是，汽车制造商必须立即采取行动，而不是等待政策变化。”

IT之家了解到，目前极星生产了两款电动汽车 —— 极星 1 和极星 2，2022 年起，极星将每年投放一款全新纯电动产品，极星 3、极星 4 和极星 5 都已经在计划之中。