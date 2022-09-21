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《使命召唤 19：现代战争 2》公开试玩页面上线 Steam，9 月 25 日开启

2022/9/21 15:01:31 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 21 日消息，《使命召唤 19：现代战争 2》公开试玩页面现已上线 Steam，游戏公开试玩将于 9 月 25 日至 27 日进行

游戏介绍显示，《现代战争 II 2022》带来了先进的游戏玩法、全新的枪支操控、高级的 AI 系统、崭新的军械改造以及其他游戏玩法和图像的创新，将《现代战争》系列游戏体验提升到了最新的高度。

IT之家了解到，《使命召唤：现代战争 II 2022》Steam 版提前试玩将于 9 月 23 日至 24 日进行，公开试玩将于 9 月 25 日至 27 日进行

此外《现代战争 II 2022》将于 10 月 28 日推出覆盖全球的单人战役模式、身临其境的多人游戏战斗以及具有战术合作玩法的特别行动体验。

最低配置

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 10 - 64 Bit (latest update)

  • 处理器：Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 5 1600X

  • 内存：8 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon RX 470

  • DirectX 版本：12

  • 网络：宽带互联网连接

  • 存储空间：需要 25 GB 可用空间

  • 声卡：DirectX Compatible

推荐配置

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 10 - 64 Bit (latest update)

  • 处理器：Intel Core i7-4770K or AMD Ryzen 7 1800X

  • 内存：16 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

  • DirectX 版本：12

  • 网络：宽带互联网连接

  • 存储空间：需要 25 GB 可用空间

  • 声卡：DirectX Compatible

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关键词：使命召唤

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