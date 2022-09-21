《使命召唤 19：现代战争 2》公开试玩页面上线 Steam，9 月 25 日开启

IT之家 9 月 21 日消息，《使命召唤 19：现代战争 2》公开试玩页面现已上线 Steam，游戏公开试玩将于 9 月 25 日至 27 日进行。

游戏介绍显示，《现代战争 II 2022》带来了先进的游戏玩法、全新的枪支操控、高级的 AI 系统、崭新的军械改造以及其他游戏玩法和图像的创新，将《现代战争》系列游戏体验提升到了最新的高度。

IT之家了解到，《使命召唤：现代战争 II 2022》Steam 版提前试玩将于 9 月 23 日至 24 日进行，公开试玩将于 9 月 25 日至 27 日进行。

此外《现代战争 II 2022》将于 10 月 28 日推出覆盖全球的单人战役模式、身临其境的多人游戏战斗以及具有战术合作玩法的特别行动体验。

最低配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统：Windows 10 - 64 Bit (latest update)

处理器：Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 5 1600X

内存：8 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon RX 470

DirectX 版本：12

网络：宽带互联网连接

存储空间：需要 25 GB 可用空间

声卡：DirectX Compatible

推荐配置