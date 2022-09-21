IBM 报告：近半数供应链管理者通过 AI 与自动化来应对不确定性

9 月 21 日消息，IBM 商业价值研究院（IBV）的一项题为《把握自身转型》的新研究报告，这项对 1500 名首席供应链官和首席运营官（COO）的调查揭示了首席供应链官（CSCOs）如何应对诸如全球 COVID-19 新冠疫情、通货膨胀、气候变化和地缘政治事件等因素所带来的重大供应链挑战，以及他们计划如何对其供应链实施面向未来的保护。

该报告的研究结果显示，企业的供应链领导们正在拥抱人工智能和自动化技术，以提供与合作伙伴和供应商的互连性，从而实现可持续运营、获得可预测性。

其中，近半数（47%）受访首席供应链官表示，他们在过去两年引入了新的自动化技术 — 这种方法可以提升供应链运营的可预测性、灵活性和智能性，同时他们还在使用 AI 来帮助监测与跟踪供应链的表现。

此外，研究报告显示，对供应链管理者来说，可持续性既是挑战，也是变革的动力。受访首席供应链官把可持续性列为他们未来几年的第三大挑战，仅次于供应链中断和技术基础设施。其中 52% 将可持续发展置于其优先事项清单的首位或接近于首位；50% 认为他们的可持续发展投资将加速业务增长。他们还揭示在可持续发展透明度方面遇到的最直接的压力来自：投资者（56%）、董事会成员（50%）和客户（50%）。