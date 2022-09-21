CINNO：终端需求无明显复苏迹象，预计 9 月全球面板厂维持低稼动运行

IT之家 9 月 21 日消息，今日，CINNO Research 发布报告称，2022 年 8 月，国内液晶面板厂平均稼动率为 68.9%，环比 7 月下滑 4.4 个百分点。

报告指出，以全球面板厂投产数据来看，8 月整体稼动率已降至 60%，环比 7 月再下滑 6 个百分点。由于终端需求仍未有明显复苏迹象，预计 9 月全球面板厂仍旧维持低稼动运行。

▲ 图源：CINNO Research

IT之家了解到，CINNO Research 表示，国内 AMOLED 面板厂 8 月平均稼动率为 46.2%，环比 7 月份增长 4.6 个百分点。随着各手机品牌新机型的逐步上量，预计 9 月国内 AMOLED 面板厂稼动率将继续有所改善。

京东方 BOE ： 8 月 TFT-LCD 产线平均稼动率下滑至 61% ，环比 7 月大幅降低 11 个百分点。BOE AMOLED 产线 8 月投产数量不如预期，稼动率下滑到 6 月同等水平。

TCL 华星： 8 月 TFT-LCD 产线整体稼动率近 78% ，环比 7 月微幅下调 0.5 个百分点。

惠科 HKC：8 月惠科 TFT-LCD 产线平均稼动率约 71%，环比 7 月增长 1 个百分点。以投产面积来看，8 月相比 7 月增加 8%。

注：“稼动率”英文称作 activation 或 utilization，是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。