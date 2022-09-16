为 iPhone 14 Pro Max 开发，LG Display LTPO OLED 面板进入苹果最后审查阶段

IT之家 9 月 16 日消息，据韩媒 The Elec 报道，LG Display 为 iPhone 14 Pro Max 开发的低温多晶氧化物（LTPO）OLED 已进入苹果的最后审查阶段。

消息人士透露，LG Display 能否赢得这笔交易将在约两周后决定。这是 LG Display 首次尝试 LTPO TFT OLED 商业化。其竞争对手三星显示已在为 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 制造面板，并早在 2020 年就将该技术商业化。

IT之家了解到，The Elec 表示，LG Display 向库比蒂诺（苹果总部所在地）提供的样品显示，在薄膜封装和前置摄像头顶部的孔方面存在问题。消息人士称，该公司因此不得不更换生产过程中使用的一些材料，更改后的新样品正在进行可靠性测试。

如果苹果公司在两周内拒绝接受新样品，LG Display 就必须再进行一次类似的程序，将审批时间再推迟两周到一个月。如果在 10 月初获得批准，LG Display 就可以立即开始批量生产，获得更多的订单。

由于竞争对手受挫，需求意外增加，三星显示订购了更多用于制造 LTPO OLED 的设备。苹果在 Pro 机型中采用 LTPO OLED 面板，而标准版和 Plus 机型采用相较于 LTPO OLED 更容易制造的低温多晶硅（LTPS）面板。