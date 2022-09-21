科大讯飞虚拟歌手 Luya 来了，把 AI + 音乐玩出花

小时候看科幻电影，里面的机器人说话有个雷打不动的法则，就是把所有的音调都改为一声。这可能是我们对机器人最早的“刻板印象”之一了。

但想不到数十年后的今天，AI 机器人模仿人类说话已经能做到真假莫辨 —— 不仅是说话，甚至 AI 唱起歌来，都能让你深深怀疑自己的分辨能力。

刚好最近，又有一位 AI 虚拟歌手火了，她就是来自科大讯飞的 Luya。

Luya 在 2022 年 8 月 26 日正式官宣出道，大眼睛，粉色丸子头，元气可爱的形象搭配科技潮酷的服装造型，很容易激发人们的喜爱之情。

作为一名虚拟歌手，Luya 不仅形象可爱俏皮，唱功更是一绝，大家可以感受一下她的最新个人单曲《迷雾之中的微光》：

听这清甜的音色、这饱含情感的唱腔，这流畅自然的换气和转音，如果不提前知道，你是不是很难想象这是 AI 唱出来的？

和这首全新单曲同步的，是 Luya 携手上海音乐学院的消息。她将进入上音“音乐工程系・讯飞音乐联合研发中心”，参与“AI + 音乐”研发和学习，探索 AI 赋能音乐的更多可能。

这不禁让人对 Luya 背后的那些故事更加感兴趣。

媲美真人的歌声背后，是强大的技术做保障

最近几年，我们身边确实多了很多“虚拟数字人”，他们大多身怀绝技，或者会画画写诗，或者能歌善舞，成为“新生代偶像”。而 Luya 是科大讯飞的首位 AI 虚拟歌手。如果论“唱功”的话，Luya 在众多虚拟歌姬中绝对是出众、特别的，毕竟她背后的科大讯飞，一直以来就是以强大的 AI 语音和语言技术而著称的。

除了刚才说到的《迷雾之中的微光》，Luya 更早前还推出了另外一首单曲，叫做《北极星与流星雨》，同样做到了可媲美真人歌手的演唱效果，沁人心脾的嗓音搭配轻松灵动的唱法，套用网友们的话：“宛如夏日的冰淇淋，让人心情愉快”。

此外，在 Luya 的社交账号“LUYA 不吃卤鸭”，你还能看到她演唱的其他作品，唱法有古风的高雅唯美，有民谣的清新醇淡，也有电子的灵动搞怪。

当你把 Luya 的这些作品听完，相信会在惊艳之中发出疑问：

科大讯飞到底施了什么魔法，能够让 Luya 的歌声如此自然动听，引人共鸣？

这里我们不妨就先探究一下 Luya 背后先进的 AI 语音技术。

首先要清楚的一点是，Luya 和很多虚拟歌手采用真人配音不同，她的音色完全是由 AI 创造的，而不是某个真实人的声音。也就是说你听到的清新的嗓音，是真正为 Luya 特有的，也是 Luya 独一无二的标签。

那么，AI 怎么样让 Luya 的歌声如此自然、媲美真实歌手呢？

简单来说，就是用 AI 赋能目标音色系统的调试和确定，以及声音转换等操作，再融入专家经验的调整，Luya 就能用独具她个人特点的动听音色“想唱就唱”。

用这样的方法，Luya 演绎的歌曲不仅具有强烈的“Luya 属性”，声音质量也相当自然、充满情感。

同时还有一个优势，就是真人的声音会有不稳定、且常常难以适配多种音乐风格等问题，而 Luya 的声音却可以适应各种风格，更加稳定有保障。

所以我们能看到前面在“LUYA 不吃卤鸭”账号里，Luya 能轻松拿捏各种音乐演唱风格，而且声音演唱、表现力都非常稳，妥妥的“实力唱将”了。

总之，基于这样一套强大的技术支撑，Luya 自然能够以其显著的“科技感”和稳定又优质的“演唱实力”赢得更多人的喜爱。

不仅唱歌好，Luya 还有你想不到的作用

虽然 Luya 是科大讯飞的第一位 AI 虚拟歌手，但是用 AI 赋能音乐这件事，科大讯飞并不是第一次做。

2019 年，科大讯飞创立了独立的讯飞音乐业务线，2021 年讯飞音乐厂牌举办了首次面向全行业的发布会。在此期间，讯飞音乐利用 AI 技术进行音乐判断，比如在歌曲推广时判断上升空间和趋势，或者判断歌曲抄袭、音乐鉴赏、创作等，并以此形成了讯飞音乐自有的模式。此外，他们还利用 AI 技术能力来赋能音乐市场产业链，比如版权管理、音乐市场动态和歌手信息监管以及歌曲推广结算等等。

Luya，是讯飞音乐在 AI + 音乐领域的又一探索尝试，和此前主要做音乐品牌营销、艺人经纪服务、运营等不同，这次 Luya 的出道，无疑承载着 AI 赋能音乐的更多使命，也会向音乐更深的领域进行探索和应用。

也就是说，作为 AI 虚拟歌手，Luya 出道的意义和使命不仅仅在于向外界展示她能把歌唱好，更重要的是，她能为音乐领域的发展，作出自己独特的贡献。

比如这次 Luya 和上海音乐学院合作，就是在 AI 融合音乐领域的进一步探索尝试。随着 Luya 在上音的学习和进化，未来她会从唱歌进一步延伸到 AI 辅助作词、作曲等领域，更会和上音一起，利用她的能力进行不同类型音乐风格的融合实验，比如利用技术手段匹配风格相近的歌曲、拆解和弦和旋律走向、融合曲目等，从而推动音乐在基础理论、创作方面进行创新和拓展。

总之，这样一位虚拟歌手，可以为未来音乐与科技的碰撞提供巨大的可能性与想象空间，音乐艺术插上 AI 的翅膀，就有了新的创新动力，而 Luya 背后的技术，也会因为和艺术的深度结合而不断进化，这是彼此碰撞出的火花。

当然，对于 Luya 来说，拥有美妙动人的歌声，充满元气、清新可人的形象，再加上背后强大的技术以及推动音乐艺术发展的可能性，这些特质也让 Luya 具备成为新一代虚拟偶像的强大潜力。

而且 Luya 本身也拥有丰富的“人设”要素，比如她是一个性格爽朗、古灵精怪的天才少女，梦想是造出让大家都变得幸福、快乐的黑科技。她还有一个忠诚的伙伴躺倒鸭。

而 Luya 的音乐天赋和能力，来自于一次科技实验中的失误，她和躺倒鸭被卷入一个神奇的音乐空间中，这里充满音乐能量，Luya 勇敢地去唱歌和跳舞，就可以将音乐能量转化成元气能量，获得幸福和快乐……

了解这些故事，让 Luya 在普通观众面前显得更加立体，更加具有亲和力。现实中的偶像总是扁平的，我们只能远观，与其说 Luya 未来会成为新一代偶像，不如说 Luya 会成为未来我们每个人都可以随时和她交流、和她共享快乐的音乐伙伴。

最后，“元宇宙”几乎已经成为人们关于科技未来的共识，而“虚拟人”是元宇宙的基本要素，Luya 的出现，也让我们进一步看到，未来元宇宙时代，“虚拟歌手”应该会是一个怎样的存在方式和形象。元宇宙的时代还很遥远，但 Luya 已经用虚拟的身份，带给我们真实的快乐和感触。

结语

在故事中，Luya 进入了那个被她称作“Lutopia”的神奇音乐空间，从此踏上了用音乐聚集元气，为大家带来幸福和快乐的成长旅程。

就好像我们对 AI 技术的期望，希望技术能够为人类创造幸福，带来快乐。Luya 就是因此而生的。

而她的旅程还在继续，接下来 Luya 会用怎样的作品带给我们感动，怎样的表现带给我们惊喜？相信认识并喜欢她的歌声的朋友，都会对此充满期待。